Urbanova pide “cariño” al Ayuntamiento de Alicante para dejar de sentirse un barrio de temporada

Urbanova quiere dejar de sentirse un barrio de temporada. La asociación de vecinos ha trasladado este viernes a la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet, una batería de reivindicaciones históricas para reclamar más atención municipal en un enclave que muchos siguen identificando casi exclusivamente con el verano, pero donde también hay residentes durante todo el año. La reunión, según la presidenta vecinal, María José Campán, se ha desarrollado en un tono cordial, aunque con problemas concretos sobre la mesa: la playa, su mantenimiento y la frecuencia del autobús.

“Queremos que nuestro barrio esté bien”, resume Campán. La asociación valora que Poquet haya visitado la zona y asegura que el equipo municipal les ha escuchado, aunque los vecinos insisten en que Urbanova arrastra necesidades que no pueden tratarse solo como incidencias puntuales de una zona turística.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido el estado de la playa. La presidenta vecinal explica que el último año ha sido especialmente complicado en el arenal, con episodios en los que la arena acaba invadiendo el paseo. “Llevamos un año tremendo en la playa. Cuando hay temporal, la arena se nos mete en el paseo”, señala. Según Campán, desde el equipo de gobierno les han trasladado que se llevará maquinaria a la zona para recolocar la arena y mejorar la situación.

El transporte ha sido la otra gran reivindicación. Urbanova depende de la conexión en autobús con el núcleo urbano de Alicante y los vecinos llevan tiempo reclamando una mejora de las frecuencias, especialmente fuera de la temporada alta. “Se supone que es una zona solo para turismo, pero hay gente que vive todo el año”, resume Campán. La asociación ha pedido a Poquet que se refuerce el paso de los autobuses para evitar esperas largas y facilitar los desplazamientos de quienes residen de forma permanente en el barrio.

Somos un barrio igual de Alicante aunque mucha gente piense que pertenecemos a Elche. María José Campán — Presidenta de la asociación de vecinos de Urbanova

La reclamación del transporte no es nueva. Urbanova ya ha arrastrado en los últimos años quejas por la frecuencia de la línea que conecta el barrio con el resto de Alicante y por las condiciones de algunas paradas, especialmente en momentos de calor o alta afluencia. Ahora, la asociación vuelve a poner el foco en la necesidad de que el servicio no se piense únicamente para los meses de verano, sino también para los vecinos que utilizan el autobús para trabajar, comprar o hacer gestiones durante todo el año.

La reunión también ha servido para plantear una reivindicación simbólica, pero relevante para los residentes: que Urbanova aparezca mejor identificada en los mapas y en la imagen de Alicante. “Como estamos al final, se piensan que somos de Elche”, explica Campán. Para la asociación, esa sensación de estar en el extremo del término municipal alimenta la idea de un barrio periférico al que se mira menos que a otras zonas de la ciudad. “Somos un barrio igual de Alicante”, reivindica la presidenta vecinal.

Urbanova ha convivido en los últimos años con otras quejas recurrentes, aunque algunas de ellas se han encauzado, según la asociación. Campán cita el caso de los mosquitos, un problema habitual en la zona por la proximidad del saladar de Agua Amarga y las condiciones de humedad y calor. La presidenta asegura que, cuando hay incidencias, los vecinos avisan y se actúa con fumigaciones. También menciona la situación de las caravanas, que en etapas anteriores generó malestar por la pernocta junto al arenal y que, según sostiene, ha mejorado al impedirse que puedan pasar la noche en la zona.

El tono de la asociación es de colaboración, no de ruptura. Campán asume que algunas actuaciones no pueden resolverse de inmediato y requieren tiempo. Con todo, Urbanova reclama más presencia, más mantenimiento y más respuesta a sus necesidades cotidianas. No quiere ser solo una playa de verano ni una postal turística al final del término municipal, sino un barrio de Alicante con vecinos que viven allí todo el año y piden atención como tal.