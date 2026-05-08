Los vídeos que deja la tormenta en la provincia de Alicante: calles convertidas en ríos y balsas de agua en plena ciudad

La tormenta que descargó este jueves sobre la provincia de Alicante dejó una colección de imágenes que explican mejor que cualquier cifra la intensidad de la tarde. En apenas unos minutos, varias calles quedaron cubiertas por grandes balsas de agua, los vehículos tuvieron que avanzar con mucha precaución y algunos puntos habituales volvieron a convertirse en zonas especialmente complicadas para la circulación.

Los vídeos difundidos en X, antes Twitter, por cuentas como ClimatologíaUA y MeteOrihuela muestran escenas muy llamativas en la Playa de San Juan y en la Vega Baja, dos de las zonas donde la lluvia dejó imágenes más contundentes. No son solo vídeos de una tarde de tormenta: son la prueba visual de cómo el agua puede transformar una calle corriente en una vía casi impracticable en cuestión de minutos.

Calles anegadas en la Playa de San Juan

Una de las secuencias más compartidas corresponde a varias calles de la Playa de San Juan, en Alicante. En las imágenes se ven coches avanzando lentamente entre balsas de agua, con la calzada completamente cubierta y la lluvia todavía presente.

La cuenta Climatología UA advertía de una “situación complicada” en distintos carriles de la zona, donde se habrían acumulado entre 50 y 60 litros por metro cuadrado en poco tiempo. En sus publicaciones, la cuenta recordaba además que esta parte de la ciudad se asienta sobre una antigua zona marjal o albufera, un contexto que ayuda a entender por qué determinados puntos reaccionan de forma tan rápida ante lluvias intensas.

Además, la acumulación de agua también obligó a interrumpir la circulación del TRAM en la Playa de San Juan, entre las paradas de Avenida Naciones y Plaza Coruña, lo que provocó retrasos generalizados en el servicio.

La escena resulta especialmente reconocible para muchos vecinos: agua ocupando la vía, vehículos circulando con prudencia y una imagen que se repite cuando las precipitaciones llegan con fuerza a zonas sensibles de la ciudad.

En El Campello, la tormenta dejó también un susto con dos mujeres mayores que quedaron atrapadas en un vehículo averiado en una zona con acumulación de agua y fueron auxiliadas por vecinos y por una patrulla de la Policía Local.

La Vega Baja vuelve a mostrar sus puntos más delicados

También se difundieron vídeos desde la Vega Baja, donde la tormenta alcanzó varios municipios durante la tarde. Uno de los más llamativos fue publicado por MeteOrihuela y corresponde al entorno de la carretera Blue Lagoon o Camino de la Balsa, entre Orihuela Costa y San Miguel de Salinas.

La propia cuenta lo resumía con una frase que refleja el hartazgo de muchos vecinos: “Los problemas de siempre donde siempre”. En el vídeo se aprecia una importante acumulación de agua en la calzada, con vehículos atravesando una zona claramente afectada por la lluvia.

La tormenta fue irregular en la comarca, con acumulados muy diferentes según el punto. Mientras algunas estaciones del litoral y centro del Bajo Segura superaron los 50 litros por metro cuadrado, en otras zonas próximas la lluvia fue mucho más discreta. Esa desigualdad explica que las imágenes más impactantes se concentraran en puntos concretos.

D. Pamies

Los vídeos que resumen la tarde

Más allá de los datos, los vídeos han sido los que han dado la dimensión real de la tormenta. En ellos se ve el agua cubriendo calles, salpicaduras al paso de los vehículos, semáforos y rotondas rodeados de balsas y conductores circulando con extrema precaución.

La provincia registró durante la tarde incidencias por acumulación de agua, cortes de tráfico y problemas puntuales en el transporte público. En Alicante capital, la lluvia afectó especialmente a la Playa de San Juan y al PAU 5, mientras que en la Vega Baja volvió a poner el foco en zonas donde las lluvias intensas provocan problemas recurrentes.

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La tormenta pasó, pero las imágenes quedaron como resumen de una tarde complicada: calles convertidas en ríos, tráfico lento y vídeos que volvieron a circular con rapidez por redes sociales.