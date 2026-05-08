Vox evita aclarar su cambio de posición respecto a Barcala por el caso de Les Naus: “Hemos seguido un camino coherente”

Sin explicaciones. Vox ha eludido este viernes aclarar su cambio de posicionamiento respecto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en relación con las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, escándalo que destapó INFORMACIÓN a finales de enero.

El síndic de la formación ultraderechista en las Cortes, José María Llanos, ha visitado Alicante para anunciar ante los medios la segunda declaración institucional en un mes en el Ayuntamiento para defender la “prioridad nacional”.

Durante su comparecencia, Llanos ha sido preguntado por el cambio de postura de su partido, que pidió la dimisión de Barcala, en el pleno del Ayuntamiento junto a los grupos de izquierdas tras destaparse el escándalo y también hizo lo propio en las Cortes a través del diputado autonómico Miguel Pascual.

Posteriormente, sin embargo, Vox renunció a esta exigencia. “Ya saben cuál ha sido el camino coherente desde el Ayuntamiento y también en la comisión de investigación que hemos propiciado en las Cortes”, ha respondido Llanos, que en primer término ha señalado que su visita a Alicante se debe “a la presentación de la moción”, que “es lo bastante grave” como para centrarse, según ha dicho, en su contenido.

Respecto a la citada comisión, actualmente Vox se halla en fase de contacto con el PP para pactar un plan de trabajo conjunto. Ninguna de las dos formaciones contempla llamar a la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ni tampoco al expresidente Carlos Mazón ni al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Sin embargo, la principal diferencia entre ambas formaciones respecto a sus planes de trabajo es que los ultras sí que proponen la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, mientras que el PP solo plantea la de un único concejal en activo, el vicealcalde Manuel Villar, sin competencias directas en materia de Vivienda ni Urbanismo.

A la pregunta de si la asistencia de Barcala a la comisión será “una línea roja” para acordar el plan de trabajo con el PP, Llanos también ha evitado responder con claridad. “Ya he contestado que eso está en marcha, hay unos plazos que se están cumpliendo y hoy lo que nos ha traído a Alicante es la moción que acabamos de presentar”, ha dicho.

El plan de trabajo de la comisión de investigación, donde se decidirán los comparecientes y la periodicidad del órgano, será registrado el próximo 19 de mayo en la Mesa y se debatirá y votará el día 22.