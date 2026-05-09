Alerta amarilla en Alicante: las lluvias torrenciales y el granizo ponen en jaque a la provincia

La provincia de Alicante afronta este sábado 9 de mayo el día más delicado y complicado del fin de semana. La inestabilidad es total y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo en toda la provincia alicantina ante una situación de riesgo que conviene tener muy presente para quienes tengan planeadas comuniones, celebraciones familiares o cualquier plan al aire libre.

La jornada estará marcada por cielos muy nubosos y chubascos generalizados que avanzarán de sur a norte, con el peligro añadido de que las tormentas vengan acompañadas de granizo.

El tiempo en Alicante

La capital se encuentra en plena alerta por lluvias que pueden dejar hasta 20 mm en solo una hora. El ambiente será notablemente más fresco por las precipitaciones pero las máximas se quedarán en los 22 ºC mientras que las mínimas son de 15 ºC. El viento de componente este girará a norte durante las horas centrales.

El tiempo en Elche

En Elche, los chubascos avanzarán con fuerza y existe un riesgo real de tormenta con granizo durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas oficiales oscilarán entre los 13 ºC y los 23 ºC. Se recomienda precaución en las celebraciones, ya que las lluvias podrían ser fuertes.

El tiempo en Benidorm

En el litoral norte, la situación es crítica: el aviso de la AEMET advierte de acumulados de hasta 30 mm en una hora y 60 mm en 12 horas. Benidorm vivirá una jornada de cielos cerrados y ambiente desapacible, con una máxima de 20 ºC y vientos que rolarán a componente norte, aumentando la sensación de frío.

El tiempo en Elda

El interior también está bajo aviso amarillo. En Elda, los chubascos serán generalizados y las tormentas podrían descargar con intensidad torrencial. Los termómetros reflejan este cambio brusco con una mínima de 12 ºC y una máxima que apenas alcanzará los 22 ºC.

El tiempo en Torrevieja

En el litoral sur, el paso de las lluvias será muy evidente desde primera hora. Torrevieja registrará tormentas y lluvia intensa (20 mm/h) que empañarán el sábado. Las temperaturas se mantendrán cortas, entre los 15 ºC y los 23ºC.

El tiempo en Orihuela

Día muy inestable en la Vega Baja. La AEMET advierte de que las tormentas en Orihuela no solo serán fuertes, sino que no se descarta el granizo. Con una máxima de 23 ºC aunque el ambiente será mucho más fresco que en días anteriores, marcado por la humedad y el cielo encapotado.

El tiempo en Alcoy

Cielos muy nubosos y lluvias persistentes que vendrán acompañadas de una bajada de temperaturas, con una mínima de 11 ºC y una máxima de 20 ºC. La visibilidad podría verse reducida por bancos de niebla asociados a la tormenta.

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El tiempo en Dénia

Dénia se encuentra en el foco del aviso por lluvias fuertes (30 mm/h). La jornada será de riesgo extremo para planes al aire libre debido a la posibilidad de granizo y chubascos muy intensos. Las temperaturas oscilarán entre los 14 ºC y los 21ºC.