Un centenar de personas de origen ruso y de otras antiguas repúblicas soviéticas han conmemorado en Alicante este sábado 9 de mayo el Día de la Victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. En los soportales de la plaza del Ayuntamiento, guarecidos de la lluvia, realizaron una manifestación que en Rusia se llama Regimiento Inmortal, en la cual los ciudadanos recuerdan a sus familiares fallecidos durante la contienda bélica.

Durante el acto se sucedieron diferentes formas de homenaje, desde personas que cargaban retratos de sus antecesores caídos en la guerra, hasta bailes y cantos tradicionales que cumplieron el papel cultural de esta actividad. La asistencia, cercana al centenar de personas venidas de distintas localidades de la provincia, ha sorprendido a los convocantes dados los embates de la meteorología.

Polémica vigente sobre la Casa de Rusia

El evento, organizado por la Casa de Rusia en Alicante, contó también con la presencia de su polémico presidente, Aleksandr Chepurnoy, quien ha estado bajo la lupa desde la invasión rusa a Ucrania por sus presuntos nexos con el Kremlin y una denunciada labor de monitoreo de la oposición rusa en España.

Aleksandr Chepurnoy, presidente de la Casa de Rusia en Alicante, este sábado en el centro de la imagen. / INFORMACIÓN

Además, la entidad, que declara que su objetivo es la promoción cultural y la integración de personas rusoparlantes, ha recibido financiación de organizaciones sancionadas por la Unión Europea, que si bien es una conducta tipificada por la directiva europea, todavía no han sido incorporadas como delito al Código Penal español.

Día de conmemoración

Más allá de las circunstancias que rodean a los convocantes de este acto, los participantes han acudido en defensa de una tradición que forma parte de su identidad. Muchos de ellos portaban, al pecho o en pancartas, la cinta de San Jorge, un emblema negro y naranja propio de las condecoraciones militares otorgadas por el Imperio Ruso, la Unión Soviética y la actual Federación Rusa. También fue común la simbología soviética, en remembranza de la victoria conseguida por el Ejército Rojo, y un par de banderas republicanas españolas con una estrella roja al centro.

Noticias relacionadas

La extinta Unión Soviética fue el país con mayores bajas en la Segunda Guerra Mundial, con estimaciones que en promedio rondan la escalofriante cifra de 20 millones de fallecidos, razón por la cual muchos ciudadanos de las naciones exsoviéticas, y principalmente Rusia, tienen todavía muy presente el costo de aquel conflicto.