Fuertes lluvias en Alicante: la capital roza ya los 30 litros por metro cuadrado este sábado

Las fuertes lluvias en Alicante continúan dejando registros destacados durante la mañana de este sábado, especialmente en la capital y municipios cercanos del litoral norte. La situación mantiene en aviso amarillo a buena parte de la provincia por precipitaciones localmente intensas y tormentas.

Los datos más recientes de la red Avamet muestran un aumento significativo de los acumulados en apenas unas horas, con varios puntos de Alicante superando ya los 20 litros por metro cuadrado.

Alicante capital concentra las mayores precipitaciones

El registro más elevado hasta el momento se ha producido en la estación de la Universidad de Alicante, en la capital, donde se han acumulado ya 29 litros por metro cuadrado.

También destacan otros puntos del área metropolitana y de la comarca de l’Alacantí:

La Torre de les Maçanes : 25,4 litros/m²

: 25,4 litros/m² Alicante CIPFP Leonardo da Vinci : 24 litros/m²

: 24 litros/m² Busot Canelobre : 24,3 litros/m²

: 24,3 litros/m² Busot Policía Local : 23,2 litros/m²

: 23,2 litros/m² Alicante La Marina (FGV) : 22,8 litros/m²

: 22,8 litros/m² Aigües : 20 litros/m²

: 20 litros/m² El Campello Club Náutico : 18,2 litros/m²

: 18,2 litros/m² El Campello El Vincle : 17,6 litros/m²

: 17,6 litros/m² Alicante El Rebolledo: 17,2 litros/m²

Las precipitaciones están siendo persistentes en buena parte del litoral alicantino, con cielos muy nubosos y ambiente húmedo desde primera hora del día.

Aviso amarillo por lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo en Alicante por lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas ocasionalmente intensas.

No se descarta la aparición de granizo menudo en algunos puntos de la provincia, especialmente en áreas de interior y zonas de montaña.

El viento sopla con rachas moderadas de componente este y nordeste en la costa, contribuyendo a la entrada de humedad y a la persistencia de las precipitaciones.

Cuándo dejará de llover en Alicante

La previsión apunta a una mejoría gradual durante la tarde. A partir de las 16.00 horas, coincidiendo con el final del aviso amarillo, las lluvias tenderán a perder intensidad y a desplazarse hacia el norte.

Noticias relacionadas

De cara al domingo, Aemet prevé una jornada mucho más estable en la provincia de Alicante, con temperaturas en ascenso y menor probabilidad de precipitaciones.