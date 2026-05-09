Un histórico barraquer será el mantenedor del homenaje a foguerers y barraquers fallecidos en Alicante

La Federació de Fogueres ya ha designado quién será el mantenedor en una tarde dedicada al recuerdo de los que ya no están en el tradicional homenaje al foguerer y barraquer fallecidos.

Cayetano Alarcón Giménez, de la barraca Festa i Vi, ha sido elegido como el encargado de guiar a los asistentes en este acto tan emotivo tras una trayectoria impecable trabajando por la fiesta oficial de Alicante.

Conoce al mantenedor del homenaje al foguerer y barraquer fallecidos 2026

Cayetano Alarcón es fundador de la barraca Festa i Vi, que en este ejercicio cumple 60 años de historia. Alarcón fue su primer presidente y ha llegado a ostentar este cargo durante 22 años.

Pero eso no es todo, con 60 años vinculado a la fiesta, el histórico barraquer ha formado parte de diferentes comisiones de trabajo y además esta reconocido con el emblema de Oro y Brillantes que otorga la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

Cuenta atrás a las Hogueras 2026

Tras desvelarse el nombre del pregonero de las Hogueras de Alicante, Adrián Gomis, más conocido como Funzo en el ámbito musical, las comisiones ultiman detalles para llegar a los días fuertes de las fiestas.

Estos son los bocetos de los monumentos de la categoría Primera de las Hogueras 2026 /

Este viernes se presentaron los bocetos de los monumentos de Primera Categoría, y esta tarde será el turno de la máxima sección de las Hogueras, la Categoría Especial. El domingo será el turno del Sector Sur, en un acto de hermandad entre los diferentes estilos y presupuestos que se verán plasmados en sus distritos en el mes de junio.