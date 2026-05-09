Las hogueras de Especial de Alicante enseñan sus cartas para 2026

Las hogueras Especiales de Alicante han empezado a dibujar el pulso artístico de la Fiesta en este 2026. Las doce comisiones han presentado este sábado, en los jardines de la Diputación de Alicante, los bocetos y modelos digitales de los monumentos de máxima categoría, los cuales se empezarán a plantar dentro de 40 días.

La cita reunió a las diez comisiones que ya integraban el colectivo —Baver-Els Antigons, Carolines Altes, Diputació-Renfe, Florida Portazgo, Florida-Plaça de la Vinya, La Ceràmica, Polígon de Sant Blai, Port d’Alacant, Sagrada Família y Sèneca-Autobusos— y a las dos recién ascendidas, Calvo Sotelo y Explanada, que ingresan en Especial en estas Hogueras.

El presidente de Fogueres Especials d’Alacant, Josep Amand Tomàs, subrayó que los bocetos presentados serán algunos de los trabajos “más comentados, visitados y fotografiados” de la ciudad. De entre todos ellos saldrá, el próximo 21 de junio, la mejor hoguera de Alicante. Tomàs reivindicó además el papel de los artistas como “auténticos protagonistas” de la Fiesta y agradeció a las doce comisiones por "aparcar las diferencias y trabajar por dignificar la hoguera".

Las propuestas presentadas combinan nombres consolidados y algún que otro debut dentro del escaparate más exigente del arte efímero alicantino. Calvo Sotelo plantará "Al·lucinació", de Mario Gual del Olmo; Explanada competirá con "Alacantrina", de Pau Soler Marchante; Baver-Els Antigons lo hará con "Corónate, reina!", de Paco Torres y Paco Camallonga; Carolines Altes presentará "Clímax", de Luis Espinosa; y Diputació-Renfe llevará al fuego "Llum, l’origen de les Fogueres", del taller de Llongo.

Baver Els Antigons /

También se dieron a conocer "Al rojo vivo", de Loren Fandos, para Florida-Plaça de la Vinya; "Génesi", de Josué Beitia, para Florida Portazgo; "Còsmica", de Palacio i Serra, para La Ceràmica; "És la millor!", de Javier Gómez Morollón, para Polígon de Sant Blai; "Carnívoras", de Sacabutx Art, para Port d’Alacant; "Big Bang", de Pere Baenas, para Sagrada Família; y "Cos de culte", de José Gallego y Toni Pérez, para Sèneca-Autobusos.

El acto contó con el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; el maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras, Joaquín Rubio; así como los ediles Nayma Beldjilali y Carlos de Juan, en representación del Ayuntamiento.

Como no podía ser de otro modo, la presentación también reservó espacio para los bocetos de las hogueras infantiles y concluyó con un reconocimiento a Leire Arellanos, de Plaça del Mediterrani, y María Pastor, de Explanada, Belleas del Foc d’Alacant. Ambas dirigieron unas palabras al público, y Pastor agradeció a las comisiones por "por defender la hoguera como la esencia de nuestra Fiesta", tras lo cual vaticinó que los días grandes serán “inolvidables”. Justo antes, el presidente de la Federació de Fogueres aprovechó para pedir un aplauso a “todos los comisionados que, con su esfuerzo, permiten que haya 12 comisiones en Especial este año”.

Más dinero para el arte efímero

Pero la categoría Especial de 2026 no solo crece en número de comisiones, sino también en inversión. El presupuesto conjunto de las doce hogueras asciende a 1.152.500 euros, frente a los 921.500 euros de las diez comisiones que participaron en 2025. La comparación directa arroja una subida de 231.000 euros, equivalente a un 25,1% más, aunque ese incremento debe ser matizado por la entrada de dos nuevas hogueras en la categoría.

Si solo se comparan las diez comisiones que repiten, el presupuesto pasa de 921.500 a 982.500 euros, lo que supone 61.000 euros más y una significativa subida del 6,6 % que, cabe decir, se destinará en buena parte al incremento en el coste de materiales. También aumenta el presupuesto medio: de 92.150 euros por hoguera en 2025 a 96.041 euros si se toman las doce comisiones de 2026.

Una a una, Florida Portazgo será la hoguera con mayor presupuesto, con 123.000 euros, tras incrementar su inversión en 13.000 euros. Le siguen Sèneca-Autobusos y Diputació-Renfe, ambas con 110.000 euros, aunque con evolución distinta: la primera mantiene la cifra del año anterior y la segunda aumenta 12.000 euros. Baver-Els Antigons, con 107.000 euros, registra la mayor subida absoluta, al crecer en 16.000 euros con respecto al presupuesto que el año pasado les permitió ganar el primer premio.

Noticias relacionadas

Por debajo de esa franja se sitúan Port d’Alacant, con 92.500 euros y una subida de 10.000; Carolines Altes, con los mismos 90.000 euros de 2025; Florida-Plaça de la Vinya, con 90.000 euros y una subida de 7.500; y La Ceràmica, también con 90.000 euros, tras aumentar 5.000. Sagrada Família mantiene 85.000 euros, mientras que Polígon de Sant Blai baja hasta los 85.000 euros, 2.500 menos que los invertidos en 2025. Las dos debutantes, Calvo Sotelo y Explanada, entran en la categoría con 85.000 euros cada una.