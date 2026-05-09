La lluvia enfría la doble escala de cruceros en Alicante

Una visita a Alicante chafada por la lluvia. Esa ha sido la experiencia de los casi 5.000 cruceristas, la mayoría norteamericanos, que arribaron a la ciudad en la doble escala de los buques Brilliance of the Seas, de Royal Caribbean, y el debut en la ciudad de la naviera Virgin con su barco Scarlet Lady. La pena es que, en la ciudad de los 320 días de sol, les tocó una mañana de chubascos y truenos.

La meteorología hizo que el nivel de gasto fuera menor al de la previsión, que era muy alta debido a que se trata de visitantes de alto poder adquisitivo. Roberto Martínez, director de la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, ha referido al final de la jornada que, pese a todo, las rutas programadas para diversos destinos de la provincia, entre ellos Elche, Benidorm, Busot o Guadalest, han salido adelante sin incidentes.

Excursiones sin incidentes

En Alicante capital también se pudo desarrollar la ruta de tapas, que era una de las varias experiencias gastronómicas ofrecidas a los viajeros. Los más perjudicados fueron aquellos pasajeros que no contaban con una excursión organizada, esos que apostaban por bajarse del barco y recorrer la ciudad por su cuenta.

El Scarlet Lady y el Brilliance of the Seas, este sábado en el puerto alicantino. / Alex Domínguez

Al encontrarse con un tiempo tan poco apacible, su visita a Alicante se vio recortada y a las 11 de la mañana ya muchos estaban esperando el bus lanzadera en la zona Volvo para regresar a su camarote.

"Es difícil bajo la lluvia, puedes coger un resfriado, y eso no es divertido. Con todo me pareció bonito lo que vimos", relataba rápidamente Jim Bauer, un visitante que se apresuraba a coger la lanzadera de regreso a Scarlet Lady.

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Venta de paraguas y chubasqueros

La estampa era la de un par de decenas de personas, con chubasqueros, bajo la pasarela elevada que hay junto al antiguo hotel Porta Maris. Así como unos emprendían la retirada temprana, otros también llegaban en autobuses desde los barcos con la intención de recorrer un poco de Alicante. En las tiendas cercanas a Puerta del Mar, los turistas compraron paraguas y chubasqueros a lo largo de toda la mañana. La mayoría de ellos, sin embargo, fueron cautos y no se alejaron mucho más allá del Casco Antiguo.