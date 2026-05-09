El pa beneït es toda una atracción

Gente en la calle, libros a la venta y buen tiempo. Podía ser perfectamente el plano de una buena película costumbrista, pero era la estampa de Alicante en pleno mes de mayo de 1976. Las publicaciones de todo tipo, algunas de ellas opacadas e incluso perseguidas durante años, fueron un buen reclamo en la época posfranquista y los alicantinos así lo escenificaron durante aquella Feria del Libro en la que triunfó el ejemplar sociopolítico. El libro más vendido, de largo, fue el Manifiesto Comunista y así lo comunicaban los vendedores a este diario en aquel arranque del quinto mes del año. De los de temática infantil, también por goleada, ganó Heidi.

Mientras muchos alicantinos querían leer a Marx, el Ayuntamiento aprobaba en el pleno municipal, y por unanimidad, dar la primera medalla de bronce de la ciudad al rey Juan Carlos I. Era también notoria la presión ejercida en dicha reunión para aumentar la plantilla de la Policía Municipal en 20 puestos más. «También se cree indispensable la incorporación de dos vigilantes nocturnos», aseguraban los interesados.

Además, la Fiesta ya copaba portadas porque aquella semana se había elegido la Bellea del Foc infantil, que sería Almudena Coloma Sánchez, hija del primer teniente de alcalde, Pascual Coloma Sogorb, que luego sería el último alcalde de la Transición en Alicante, el último no electo. Su mandato sería breve, apenas dos meses en la primavera de 1979, hasta que se celebraron las elecciones en las que ganó Lassaletta. A aquella Bellea infantil le acompañarían como Damas de Honor ("damitas", decía INFORMACIÓN) Ana Ferrer López, Elena Quintanilla Ripoll, Cristina Morató Sesé y Paola Masanet Cebral. Para la elección de la representante adulta de les Fogueres todavía quedarían unas semanas.

El libro más vendido en la Feria del Libro fue el Manifiesto Comunista; de temática infantil, "Heidi"

En la ciudad continuaban las reivindicaciones persistentes de cada barrio, en lucha por no quedar en el olvido. Este periódico recogía tal semana como ésta pero de hace 50 años la dejadez en alguna de las calles de San Blas, que cada vez estaba más anexionado al centro de una ciudad en continua expansión. Especial atención para la calle Doctor Santaolalla, convertida en una arteria de conexión imprescindible tras la última reordenación del tráfico. «Es una isla de tierra, llena de baches en medio del asfalto», se podía leer en estas páginas. También era noticia en Alicante la reclamación en Magistratura de los 711 trabajadores de Tabacalera, a los que, según ellos, se les adeudaba una suma de entre ocho y diez millones de pesetas correspondientes a una paga de beneficios de 1972. Las espadas, en alto.

En esos días tenía lugar el concurso juvenil de Formación Profesional, donde más de medio centenar de participantes competían en diversas pruebas en el Instituto Politécnico Nacional de Alicante. Los alumnos; venidos de Alcoi, Ibi, Elche, Elda u Orihuela; pertenecían a la rama industrial y de artesanía y aquel certamen conmemoraba medio siglo de FP en la ciudad. Asimismo, INFORMACIÓN avanzaba que el Politécnico tendría en aquel 1976 hoguera y barraca propia. En el aeropuerto sacaban pecho aquellos días porque se inauguraba un mosaico del artista Gastón Castelló.

Almudena Coloma Sánchez, hija del primer teniente de alcalde, salía elegida Bellea del Foc infantil

En la provincia seguía el affaire del Algar y el periodista González Pomata aseguraba que se bombeaban 1.200 litros por segundo desde el citado río. Eso sí, las últimas lluvias habían sido providenciales y habían permitido embalsar importantes cantidades. Sin embargo, el gran tema era el naufragio de un pesquero de Santa Pola en el Atlántico: sus nueve tripulantes habían sido salvados por un barco congelador. También era la semana del desmadre del precio de la patata, que colearía en las semanas siguiente, y de la celebración del Pa Beneït de La Torre de les Maçanes. Aquella celebración en honor a San Gregorio sigue hoy impactando a quienes ven por vez primera los panes que las clavariesas llevan en la cabeza a modo de ofrenda a su patrón, que les libró de una plaga allá por el siglo XVII.

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En balonmano el Calpisa iniciaba con paso firma la Copa, la primera del Rey, y eliminaba en octavos a La Salle Ralpe; en cuartos esperaba el Barça. En fútbol apareció una figura icónica y fugaz, difuminada entre la masa y bautizada como el Loco del Bernabéu. Un aficionado del Real Madrid que saltó al terreno de juego para propinarle un puñetazo al árbitro austriaco Linemayr durante la semifinal de Copa de Europa contra el Bayern. Aquello le supuso una sanción al conjunto blanco y el coliseo madridista acabaría siendo rodeado de vallas. Santiago Bernabéu, desde Santa Pola, atendía a este diario y mostraba su preocupación.