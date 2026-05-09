El PSOE de Alicante alerta de impagos municipales a una empresa con trabajadores con discapacidad

El PSOE de Alicante ha denunciado la situación que, según afirman, atraviesa la asociación ANILIA y su centro especial de empleo Alicantino Poda, al que atribuyen nueve meses sin recibir pagos por parte del Ayuntamiento por los trabajos de mantenimiento de zonas verdes.

La portavoz socialista, Ana Barceló, sostiene que la deuda municipal superaría los 158.000 euros y critica que esta circunstancia esté poniendo en riesgo la continuidad de la actividad y el mantenimiento de puestos de trabajo vinculados a personas con discapacidad.

"Es intolerable que una entidad social que trabaja con personas con discapacidad lleve nueve meses sin cobrar por culpa de la mala gestión del equipo de gobierno (PP) y su falta de planificación en la licitación de servicios públicos. Barcala no puede esconderse detrás de la burocracia mientras pone en peligro puestos de trabajo y proyectos de vida", ha denunciado Barceló.

Trabajos de mantenimiento de zonas verdes. / INFORMACIÓN

Según el PSOE, el origen del problema estaría en la tramitación del nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes, cuyo lote reservado a centros especiales de empleo finalizó en junio de 2025. Siempre según los socialistas, el Ayuntamiento habría solicitado a la entidad que continuara prestando el servicio hasta la nueva adjudicación.

Paralizado

Sin embargo, el procedimiento de licitación habría quedado paralizado y posteriormente retirado, debido a deficiencias en los pliegos técnicos y económicos, lo que habría derivado en facturas pendientes de cobro.

El grupo socialista asegura que la entidad cuenta con 45 trabajadores, de los que 30 son personas con discapacidad intelectual, y advierte de que la falta de liquidez estaría dificultando el abono de salarios y la continuidad del proyecto social.

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Barceló ha instado al equipo de gobierno a dar una respuesta inmediata a esta situación y ha criticado lo que considera una gestión deficiente de los contratos públicos y de los pagos a entidades que prestan servicios municipales. "Detrás de esta deuda hay familias, salarios y personas vulnerables", han concluido.