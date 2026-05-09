El PSOE denuncia nuevos vertidos en la Albufereta y San Gabriel tras las lluvias en Alicante

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este sábado nuevos vertidos y manchas de contaminación en la playa de la Albufereta y en el entorno de San Gabriel tras las lluvias registradas durante las últimas horas, y ha exigido al alcalde Luis Barcala y a la Generalitat que "dejen de mirar hacia otro lado" ante un problema ambiental que, lamentan, vuelve a repetirse cada vez que llueve en Alicante.

El PSOE ha mostrado además su respaldo a la denuncia pública realizada por la Plataforma Mar Viva, cuyas imágenes, aseguran, evidencian la presencia de aguas contaminadas en distintos puntos de la bahía de Alicante, incluidos espacios de alto valor ambiental y zonas frecuentadas diariamente por miles de personas.

"Es inadmisible que Alicante siga convirtiendo el mar en la salida de emergencia de un sistema de saneamiento claramente insuficiente y obsoleto. Cada episodio de lluvia vuelve a dejar las mismas imágenes y demuestra que las administraciones siguen llegando tarde y mal", han denunciado el concejal Raúl Ruiz.

Reclaman información clara a la ciudadanía

El PSOE considera especialmente grave que estos episodios de contaminación se produzcan a las puertas de la temporada alta de baño y denuncia además la falta de información clara hacia la ciudadanía sobre el estado real del agua y las consecuencias ambientales y sanitarias de estos vertidos.

"Los vecinos y vecinas tienen derecho a saber qué está llegando al mar y qué riesgos existen. No puede normalizarse que aparezcan manchas de basura y aguas contaminadas frente a nuestras playas sin explicaciones ni transparencia", ha señalado el edil del grupo socialista.

La formación ha reclamado también explicaciones urgentes sobre la eficacia real de las inversiones ejecutadas en la estación de bombeo de San Gabriel, después de que la Plataforma Mar Viva haya cuestionado públicamente que los cerca de tres millones de euros invertidos hayan servido para evitar el vertido de aguas residuales al litoral.

"Si después de gastar millones seguimos viendo exactamente las mismas escenas, alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas. No se puede vender propaganda mientras el sistema continúa colapsando cada vez que llueve", ha advertido Ruiz.

Falta de inversión

El PSOE ha insistido además en que el problema sigue siendo estructural y responde a años de falta de inversiones, infraestructuras insuficientes y ausencia de planificación para adaptar la red de saneamiento y drenaje a las necesidades reales de la ciudad. En este sentido, han cargado también contra la gestión de la Generalitat con el proyecto Vertido Cero, al considerar que el Consell "ha dejado morir una actuación estratégica para el futuro ambiental de Alicante".

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"El fracaso del proyecto Vertido Cero retrata la incompetencia de la Generalitat. Han dejado perder fondos europeos Next Generation destinados precisamente a acabar con estos vertidos y ahora pretenden desentenderse del problema después de años sin ejecutar las actuaciones necesarias", ha denunciado el concejal socialista.