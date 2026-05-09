El sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Alicante eleva la presión para contratar personal por la regularización de migrantes

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Alicante, ha presentado un escrito dirigido al alcalde, Luis Barcala (PP), en el que le reclama que mantenga y concrete los refuerzos de personal anunciados para hacer frente al aumento de carga de trabajo derivado del proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno central.

En el documento registrado, el sindicato rechaza cualquier planteamiento que pretenda impedir nuevas contrataciones o medidas extraordinarias de apoyo en los servicios municipales afectados y advierte de que la plantilla "ya se encuentra sobrecargada, mermada y sometida a un esfuerzo continuado".

El SEP sostiene que resulta "especialmente contradictorio" reconocer la existencia de una "afluencia masiva" de solicitantes y una "sobrecarga significativa" en determinados servicios municipales y, al mismo tiempo, oponerse a reforzar personal o autorizar medidas organizativas para afrontar la situación.

Dos declaraciones de Vox

El escrito llega después de la polémica generada por Vox en el Ayuntamiento de Alicante. La formación ha registrado dos declaraciones institucionales en las que rechaza que el Ayuntamiento adopte medidas extraordinarias para facilitar el proceso de regularización y pedía expresamente que "no se contrate personal ni se dé horas extra a los funcionarios".

En respuesta a ese planteamiento, el sindicato defiende que los empleados municisopales "no pueden convertirse en el colchón sobre el que recaigan todas las carencias organizativas del Ayuntamiento" y alerta de que la falta de refuerzos podría acabar afectando tanto a la calidad del servicio público como a la salud laboral de la plantilla.

Además, el SEP reclama al equipo de gobierno del PP "responsabilidad, planificación y transparencia" y exige que se detalle cuándo se incorporará el personal de refuerzo anunciado, en qué departamentos y con qué número de efectivos.

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El posicionamiento del sindicato se produce además después de que el ejecutivo municipal del PP cambiara de criterio y anunciara finalmente el refuerzo del área de Inmigración con entre cuatro y cinco técnicos de apoyo. En un primer momento, el gobierno de Barcala rechazó ampliar el servicio para atender las solicitudes vinculadas al proceso de regularización, aunque posteriormente admitió las dificultades para asumir el incremento de trabajo con los medios actuales.