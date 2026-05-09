Se reanuda la circulación del TRAM en las líneas 4 y 5

La circulación ha quedado suprimida entre Avenida Naciones y Plaza Coruña, así como entre Plaza Coruña y Avenida Naciones, debido a la acumulación de agua registrada en la rotonda de conexión entre ambas vías.

La incidencia está afectando al tráfico en ambos sentidos y ha obligado a restringir el paso de vehículos para garantizar la seguridad.

La presencia de agua embalsada en este punto ha complicado la circulación desde primeras horas, especialmente tras las lluvias registradas en la zona.

Una rotonda con problemas

La rotonda situada entre Avenida Naciones y Plaza Coruña es un punto de paso frecuente para numerosos vehículos cada día. Sin embargo, cuando se producen lluvias intensas, la zona suele registrar problemas de drenaje que terminan afectando a la circulación.

En esta ocasión, la cantidad de agua acumulada ha hecho imposible mantener el tráfico abierto con normalidad. La situación ha llevado a cortar completamente el acceso para evitar incidentes, daños en vehículos o posibles riesgos para los conductores.

La acumulación de agua en glorietas y puntos bajos de la ciudad suele generar problemas rápidos de movilidad.

Desvíos y recomendaciones para los conductores

Ante esta situación, se recomienda evitar la zona y utilizar itinerarios alternativos hasta que el agua pueda ser retirada o disminuya el nivel acumulado. La presencia de balsas de agua en la calzada puede dificultar la visibilidad y provocar retenciones en calles próximas.

También se aconseja prestar atención a la señalización provisional instalada en las inmediaciones de la rotonda y seguir las indicaciones de tráfico mientras continúe la incidencia. El servicio de mantenimiento de vía se desplaza a la zona.

Situación normalizada

Tram d'Alacant, en sus redes sociales, ha comunicado la normalización del tráfico en las líneas 4 y 5, afectadas esta mañana por las lluvias torrenciales que han descargado en la provincia.

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