El aliviadero de Cabo de la Huerta sigue roto y vertiendo basura al mar

El aliviadero de Cabo de la Huerta todavía está roto. El tubo que procede de la estación depuradora de aguas residuales Monte Orgegia sigue vertiendo basura al mar, un hecho que se acentúa considerablemente cuando llueve y provoca un serio perjuicio para la fauna oceánica del Mediterráneo, pero también para los nadadores que frecuentan la zona.

Así lo relata Juan Carlos Sarasúa, nadador del Club Atlético Montemar y uno de los muchos alicantinos que se topan con residuos en la zona, situada a 500 metros de Cala Palmera. "Es algo que no solo nos afecta a nosotros como nadadores, también le hace mal a nuestro fondo marino. Es algo lamentable, pero lo que más me indigna es que se denuncie esa situación y no se haga nada. Que nadie lo arregle", explica Juan Carlos a INFORMACIÓN.

"El Cabo de la Huerta es una de las grandes maravillas que tenemos en Alicante, pero es una pena ver el mantenimiento que tiene. Sobre todo en los días de lluvia, nadar por allí es algo que da mucha pena.", añade Juan Carlos. "Nosotros hemos encontrado mucha porquería: toallitas, papel higiénico, residuos de todo tipo...", comenta sobre la basura vertida este domingo por el aliviadero, tras las importantes precipitaciones del sábado en Alicante.

Otra de las grandes preocupaciones de quienes frecuentan aquella zona es la escherichia coli, una bacteria que afecta a las vías urinarias y causa molestia al orinar, dolor y aumento en la frecuencia de las micciones, además de fiebre si afecta a los riñones. "Es algo que preocupa. Porque nosotros tenemos un importante sistema inmune para ese tipo de bacterias, pero una persona mayor, si llega ahí, se puede infectar e ir directa al hospital", argumenta Juan Carlos.

Exigencias

El Grupo Municipal Socialista de Alicante denunció la situación hace casi un mes, apoyándose en un vídeo submarino grabado que evidenciaba la infraestructura rota. “Nos dijeron que estaba arreglado, pero la realidad es que sigue vertiendo basura al mar frente a nuestras calas”, señaló el concejal Raúl Ruiz. Según explicaron los socialistas, el problema es claro: una parte de la tubería está rota y permite que los residuos salgan directamente al mar sin ningún tipo de control.

“El problema no es puntual ni reciente: llevamos años con una instalación que falla mientras el gobierno de Barcala mira hacia otro lado”, añadió Ruiz. Además, desde el PSOE señalan que el propio Ayuntamiento reconoce que este sistema tiene problemas de capacidad y funcionamiento, hasta el punto de plantear la construcción de un depósito específico para evitar estos vertidos, una obra que sigue sin desarrollarse.

“Esto no es un problema menor. Es basura llegando al mar a escasos metros de nuestras playas. Mientras Barcala presume de excelencia turística, mantiene una infraestructura rota que contamina nuestro litoral y que motivó que el pasado año el propio Ayuntamiento renunciara a solicitar la bandera azul para la playa de la Albufereta. Lo que está ocurriendo es una negligencia medioambiental inaceptable”, concluyó Ruiz.

Intervención hace un año

A pesar de que los técnicos recomendaron hace un año una reparación inmediata, tres años después la única actuación realizada en la zona ha sido una reparación de 104.000 euros adjudicada hace un año por la Mancomunidad de l'Alacantí.

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A criterio de los socialistas alicantinos, se trata de una cantidad claramente insuficiente para resolver un problema estructural que se arrastra desde hace más de dos décadas y que persiste. En septiembre de 2024, tras un episodio de lluvias, una gran mancha de aguas pluviales tiñó la Albufereta.