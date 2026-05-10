El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno

Aunque Alicante aún no ha visto el Parque Central hecho realidad, ya conoce uno de sus primeros efectos. Desde que el ministro Óscar Puente y el alcalde Luis Barcala anunciaran el futuro diseño de la zona verde, hace menos de un mes, el precio de la vivienda se ha disparado en el entorno, llegando a alcanzar un 20 % más en zonas como San Blas. Pese a que la promesa de su construcción es todavía lejana, la infraestructura nunca ha estado tan cerca de realizarse, lo que se ha reflejado en el mercado inmobiliario.

El proyecto, con un presupuesto estimado de 420 millones, promete unir de una vez por todas la brecha que han supuesto históricamente las vías del tren entre los barrios situados al norte y al sur de la estación Alicante-Terminal. En total, se proyecta el desarrollo de un sector que ocupa más de dos kilómetros lineales, desde el centro de la ciudad hasta la Vía Parque, que supondrá también la creación de 200.000 metros cuadrados de espacio público de uso peatonal. Un entorno en el que se anunciaron unas 1.400 nuevas viviendas, con cerca del 30 % de protección pública, pero en el que ya se están revalorizando los inmuebles existentes.

Según los datos de las principales plataformas inmobiliarias, el precio medio entre las viviendas ofertadas en el último mes es hasta un 20 % más alto en el barrio de San Blas y el PAU 1, un 9 % Alipark o Princesa Mercedes y un 7 % en La Florida o Benalúa. En estos distritos, el coste del metro cuadrado llega a alcanzar los 4.000 euros en determinadas propiedades de segunda mano y supera los 5.000 en las de obra nueva. Un dato que se sitúa muy por encima de la media de la ciudad, que en abril de 2026 es de 2.549 euros por metro cuadrado. En la comparativa anual, estas zonas también se disparan respecto al mismo mes de 2025, con subidas de entre el 10 % y el 19 %.

De hecho, algunas agencias ya están utilizando los futuros desarrollos previstos en la zona como reclamo para los inversores. "El potencial de revalorización de la zona es muy alto. Actualmente, se están desarrollando proyectos urbanísticos de gran envergadura, como el nuevo Palacio de Justicia de Alicante y la futura Estación Intermodal, que unificará el TRAM y los trenes de Renfe en un mismo espacio, parques, zonas verdes y zonas peatonales. Estas infraestructuras transformarán el barrio en un área estratégica y moderna, lo que convierte la compra de esta vivienda no solo en una elección de calidad de vida, sino también en una inversión de futuro", reza uno de los anuncios, en el que se ofrece un piso de 89 metros cuadrados, en una tercera planta sin ascensor, por 154.900 euros.

Para Ernest Gil, presidente de la Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa, el anuncio del Parque Central está claramente relacionado con el incremento: "Está claro que siempre se hacen discursos presentando las ventajas, pero escondiendo el pretexto que está detrás, que es fomentar este tipo de negocios en los que siempre se benefician los mismos", afirma.

El portavoz vecinal sostiene que "va a cambiar el perfil de vecino" y recuerda que "está aumentado de forma muy obvia el turismo". En este sentido, añade que en Benalúa "hay dos bloques de apartamentos turísticos en construcción y otros tantos que ya están en marcha". Además, lamenta que estos edificios se están desarrollando "en fincas que estaban cerradas y que podrían haberse destinado a vivienda". Con todo, cree que "lo que está pasando no es fácil de controlar", ya que "debería haberse hecho previamente con políticas de vivienda que facilitaran el acceso, negando la posibilidad de especular".

"Se deberían haber aplicado previamente políticas de vivienda que facilitaran el acceso, negando la posibilidad de especular" Ernest Gil — Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa

En la misma línea se pronuncia Encarni López, de la asociación de vecinos de San Blas, quien lamenta que "la vivienda ha subido mucho en la parte del Parque Central". Según la portavoz de los residentes, "lo que se está haciendo es especular y quitarle derechos a las personas", lo que propicia una situación en la que «los jóvenes no van a poder acceder a una vivienda».

"Lo que se está haciendo es especular y quitarle derechos a las personas" Encarni López — Asociación de Vecinos de San Blas

Mismo problema, aunque con factores añadidos, tienen en el entorno de Princesa Mercedes, donde el precio por metro cuadrado también llega a situarse en torno a los 4.000 euros y las propiedades más baratas (en torno a 1.800 euros por metro cuadrado) son inmuebles okupados, en pisos altos sin ascensor o necesitados de una reforma integral. No obstante, en estas calles debe sumarse al anuncio del Parque Central la construcción de la Ciudad de la Justicia.

"Se están vendiendo pisos a reformar por 180.000 euros, me parece una salvajada" Isabel Molina — Asociación de Vecinos Princesa Mercedes

El edificio, cuyo objetivo es acabar con la dispersión de sedes judiciales en la ciudad y aglutinar personal, se espera que esté listo el próximo año. Contará una superficie construida de 46.857 metros cuadrados y una inversión que rondará los 78 millones de euros. Levantada en un solar de 5.562 metros cuadrados, está concebida como un espacio de referencia no solo en capacidad y modernidad, sino también en accesibilidad y sostenibilidad energética.

"Aquí estamos viviendo la subida desde antes de que el ministro hiciera el anuncio", sostiene Isabel Molina, presidenta de la asociación del barrio. "De hecho, nos están animando a invertir en locales y viviendas porque dicen que la zona se va a poner muy bien", añade. Según Molina, en el entorno "ya se están vendiendo viviendas que están para echarlas abajo y reformarlas enteras por 180.000 euros" además de "pisos que no tienen ascensor ni ningún tipo de servicio en el edificio por más de 150.000 euros", lo que considera "una salvajada".

La eterna promesa

El pasado mes de abril, el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento y la Generalitat presentaron el diseño de la que está llamada a ser la actuación urbanística más transformadora en la historia reciente de la ciudad de Alicante. El proyecto pactado por las distintas administraciones pretende dar respuesta, además, a una de sus grandes incógnitas de la zona: el futuro del actual trazado ferroviario. Tras unos meses de dudas, alentadas por unas "imprecisas" (según él mismo afirmó) declaraciones del alcalde, la solución escogida pasa por un soterramiento "a medias", con algunos tramos a cielo abierto en la parte más próxima a la estación, pero que estarán integrados en el conjunto de la zona verde y presentarán media decena de pasos peatonales para garantizar la conexión entre los barrios.

Tras el anuncio, según avanzó Puente, los trámites a seguir continuarán con la firma de un convenio entre los distintos gobiernos implicados, para que el avance del pasado mes de abril "no sea un brindis al sol". En dicho acuerdo, «irá cuantificada y temporalizada la inversión año a año, con las aportaciones de las administraciones y un cronograma de obras», de acuerdo con las explicaciones del ministro.

El socialista, que mantiene un estrecho vínculo personal con Alicante, aseguró que terminará disfrutando del Parque Central como un residente más cuando termine su paso por la política. Eso sí, quien quiera hacerlo en una vivienda situada en el entorno inmediato del parque, tendrá que estar dispuesto a abonar entre un 8 % y un 20 % más.