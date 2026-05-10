El Ayuntamiento concreta el parque agrario de la Huerta de Alicante con un 20 % de usos privados y un aparcamiento

El futuro parque agrario de la Huerta de Alicante empieza a tomar forma dentro del Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante. Esta gran apuesta urbanística para la recta final del mandato queda ahora recogida en el borrador del nuevo planeamiento como Plan Especial para ordenar 154 hectáreas, con la posibilidad de destinar hasta un 20 % de la superficie a usos privados compatibles y a un aparcamiento disuasorio.

La actuación, avanzada a finales de 2025 por el alcalde Luis Barcala en el Foro Alicante de INFORMACIÓN, pretende recuperar parte del paisaje histórico de la huerta alicantina y, al mismo tiempo, activar nuevos usos económicos, recreativos y dotacionales en ese entorno. La propuesta se integra ya en el Borrador y Documento Inicial Estratégico del Plan General Estructural, el documento que debe definir el modelo de ciudad de Alicante para las próximas dos décadas y cuya tramitación ultima ahora el área de Urbanismo.

Lo que ahora se concreta es el encaje urbanístico del proyecto: de las 153,97 hectáreas que conforman que constituyen el ámbito del Plan Especial, hasta un 20 % podrá destinarse al desarrollo de usos privados compatibles, lo que dejaría al parque propiamente dicho en 123 hectáreas.

Según los mapas que ha publicado el Ayuntamiento y el club deportivo, uno de esos desarrollos privados compatibles será la anunciada ciudad deportiva del Hércules, que abarcará 12 hectáreas colindantes a la avenida Arquitecto Félix Candela.

Integración urbanística

Además, se tendrá en cuenta tanto la integración de las edificaciones preexistentes en el ámbito como el de los nuevos desarrollos previstos en la zona de borde. Así, está prevista la identificación de las viviendas que hay dentro del ámbito del Parque y la delimitación de una zona de ordenación específica con normativa propia.

Demarcación del futuro parque agrario de la Huerta. / INFORMACIÓN

En las zonas que bordean el parque agrario podrán implantarse, de manera limitada y ordenada, actividades complementarias y compatibles como equipamientos deportivos privados de baja edificabilidad. Estas actuaciones se centrarán, fundamentalmente, en el eje conformado por la Avenida de Dénia, entre Condomina y La Sangueta, que se define en el PGE como un corredor metropolitano para la consolidación de un clúster de la salud que combinará usos residenciales, dotacionales, sanitarios, asistenciales, deportivos y culturales.

Asimismo, en el acceso previsto en la zona sureste del parque agrario deberá establecerse una de las bolsas de aparcamiento disuasorio previstas en el marco del nuevo modelo de movilidad sostenible. Este aparcamiento disuasorio, señalan desde Urbanismo, actuará como punto de intercambio modal y facilitará la llegada al parque mediante modos peatonales, ciclistas o transporte sostenible.

Protección del patrimonio

El PGE propone la delimitación de los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y de los Bienes de Relevancia Local (BRL) incluidos en el ámbito, la integración de los elementos patrimoniales (torres, casas, molinos, alquerías y otros elementos) en un sistema unitario de paisaje cultural.

Asimismo, contempla la conservación y restauración de la red histórica de riego (brazales de Maigmona y San Roque, Hijuela de Ametler, acequias y balsas tradicionales) y la integración de estos recursos en un itinerario paisajístico e interpretativo que potencie su valor cultural, ambiental y educativo.

El PGE propone la restauración y adecuación de los itinerarios históricos de la huerta: Camí Vell d’Ametler, Camí de Reixes, Camí de la Huerta, Camí del Xiprer, Camí de la Cadena, entre otros, así como la recuperación del trazado de la Vía Dianium (Camino de la Creu de Pedra a Sant Joan) como corredor cultural y ecológico de ámbito supramunicipal.

También prevé el establecimiento de criterios unificados para cerramientos, vegetación, visibilidad de torres y señalización, garantizando la continuidad peatonal y ciclista y permitiendo un acceso rodado controlado y delimitado en algunos casos para posibilitar la actividad productiva.

Función contra inundaciones

La última novedad relevante es la función hidráulica atribuida al parque. Apoyado en su estructura agrícola tradicional y en las permeabilidades del suelo, el espacio verde funcionará para la amortiguación natural del agua en caso de lluvias intensas, que se verá complementado por nuevas obras de regulación que permitirán redirigir parte de las escorrentías hacia zonas aptas para su almacenamiento temporal y posterior infiltración, aumentando la resiliencia frente a las inundaciones y la protección del litoral.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, defiende que se trata de un proyecto "emblemático, ambicioso y sin precedentes en Alicante" y lo presenta como ejemplo del modelo de ciudad que persigue el nuevo Plan General. "El plan triplica la superficie de zonas verdes de Alicante y este parque, en concreto, destaca por su singularidad, ya que aúna la recuperación del paisaje y la actividad productiva de la huerta tradicional alicantina y la puesta en valor el patrimonio cultural asociado a la misma, en el que destacan las torres del siglo XVI declaradas BIC", ha añadido el edil, en coherencia con la apuesta municipal por usos compatibles de carácter terciario, dotacional, recreativo o turístico en el futuro parque.