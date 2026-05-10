La Cruz Roja entra en escena con un dispensario y un hospital

Enrique Falcó Gal (Alicante 1870-X). Hijo de Antonio Falcó Amorós de Monovar y Catalina (Berta) Gal Regeré de Burdeos, y esposo de Juana Maignon Maluenda, hermana de la mujer del escritor alicantino Gabriel Miró. Era médico homeópata y trasladó su consulta en 1928 a la calle Cádiz 4-1º. Como amante de la música, pertenecía a la Sociedad Filarmónica de Alicante, ejerciendo en su junta como vicepresidente en 1918. Su sobrino Juan Clavel Falcó (Alicante 1892-X) nacido de Manuel Clavel Bosch, del comercio, y Matilde Falcó Gal ejerció igualmente como médico homeópata.

Diario de Alicante 28-7-1928. / Imagen CVCH

Manuel Salinas Pérez (Santa Pola ca. 1870-X). Obtuvo la titulación en 1899. Fue médico de los ferrocarriles andaluces. Su carrera profesional se vio mezclada con su labor política al lado del partido canalejista y por sus gestiones empresariales como consignatario de la compañía que heredó, por casarse con Eulalia Morales, de su suegro Ignacio Morales Hurtado, una línea marítima, para el transporte de mercancías y viajeros, que cubría travesías semanales desde Sevilla a Marsella con escalas en Alicante y otros puertos intermedios, y que tenía sus oficinas en la Explanada de Alicante 49. Su hermano José Salinas Pérez, farmacéutico, fue alcalde de Santa Pola.

Edmundo Ramos Prevés. / Ayuntamiento de Alicante

Edmundo Ramos Prevés (Alicante 1873-1918 Alicante). Hijo de Hilario Ramos, militar, e Isolina Prevés, el primero y único varón de los tres hijos que tuvo el matrimonio. Se licenció en 1895 con premio extraordinario. Especializado en ginecología estableció una consulta en la calle Teatinos 2. Participó en la política municipal, siendo concejal más de 14 años y alcalde en 1913. Estaba casado con Carmen Espinos Aparicio. Su hijo Edmundo Ramos Espinos seguirá sus pasos y su especialidad, trabajó en el Hospital Provincial como médico de guardia en 1927 pero en 1934 obtiene la plaza de tocólogo por oposición. Vivía con su esposa, Encarnación Aisa Castillo, en plaza Abad Penalva 1. La profesión médica continua en la familia con Edmundo Ramos Aisa que también será médico ginecólogo, manteniendo consulta en la citada casa.

La Correspondencia de Alicante 27-6-1902. / Imagen CVCH

Alfredo Chápuli Ausó (Alicante 1874-1955). Su padre José Antonio Chápuli Guardiola era funcionario de Obras Públicas de la Diputación, procedente de una familia de canteros. Su madre, Teresa Ausó Arenas, era hija del médico Manuel Ausó Monzó. Se licenció en 1898, seguidor de la medicina homeopática como su abuelo y sus tíos Manuel y José Ausó Arenas. Abrió consulta en la calle Mayor 10 entlo. En esa misma calle vivía la familia, de la que será su esposa en 1902, Virginia Farach Soler, diestra arpista. Trabajó también en Novelda, en Cartagena y en La Unión.

Nuevo Illice 13-2-1927. / Cátedra Pedro Iborra

Ramón Oca Sotés (Burgos ca. 1875-1942). Parece que trabajó en el hospital de San Francisco de Borja de Fontilles, ubicado en el municipio de Vall de Laguar, creado en 1909 por el sacerdote Carlos Ferris y el abogado Joaquín Ballester. Se establece en Alicante sobre 1910 con su mujer, Juana Puerto Sevilla. Prestó sus servicios en la Cruz Roja y tenía consulta en Gadea 11, también en Elche en la calle Canónigo Torres 18. De sus hijos nacidos en Cádiz, Orcheta, Finestrat y Alicante, dos se licenciaron en medicina: Manuel Oca Puerto en Valencia y Ramón Oca Puerto, que lo hizo en Cádiz en 1931. Eusebio Oca Puerto consta en 1932 como practicante.

Pedro Cabello Francés (Madrid ca. 1877-X). Era médico de la Armada, se casó en 1888 con Clotilde Terol, hija de Rafael Terol, jefe del Partido Liberal de Alicante. Fue destinado como médico militar a Fernando Poo, a la Comandancia de Marina del puerto de Alicante, a Cartagena y a El Ferrol. Durante sus periodos de excedencia estuvo en Alicante y abrió consulta en su domicilio, calle Sagasta 49-2º. Fue vocal en 1906 de la Junta del Colegio de Médicos de Alicante y vicepresidente de la Sociedad Económica Amigos del País en 1907. Su hijo Rafael Cabello Terol (Alicante 1890-X) también estudió medicina.

Monumento en Jijona al doctor Ayela Planelles. / INFORMACIÓN

Ladislao José Ricardo Ayela Planelles (Jijona 1879-Alicante 1963) y Álvaro Ayela Albero (Alicante 1907-X). Nace en el seno de una familia humilde, sus padres José e Isabel no pueden costearle la carrera y lo hacen sus tíos Vicente Ayela y Josefa Pérez. La termina en 1901 y comienza a trabajar en Madrid. En 1903 forma parte de la Beneficencia Municipal de Alicante. Tenía también consulta en Gadea 4 en 1928. Durante el tiempo que estuvo a su cargo la enfermería de la Plaza de Toros, junto con Juan Sebastiá Teijeiro, tuvo que enfrentarse a la cogida más grave ocurrida en nuestro Coso Taurino, que causó la muerte al torero sevillano Manuel Díaz, alias Minuto Chico. De su matrimonio con Enriqueta Albero Verdú, hija del doctor Francisco Albero Romaino, tuvo 8 hijos, de los cuales al menos tres fallecerán jóvenes. No perdió el contacto con su tierra natal, pues en su finca de «Bonaire» pasaba muchas temporadas. El Ayuntamiento de Xixona le puso una calle a su nombre, le nombró Hijo Predilecto y le hizo un homenaje dedicándole un monumento realizado por Bañuls. En Alicante también tiene calle. Fue galardonado con la Medalla de la Beneficencia cuando se jubiló en 1948 y al año siguiente Alicante le concedió la Medalla de la Ciudad. Álvaro Ayela Albero ingresará también en la Beneficencia Municipal en 1932.

Ladislao Ayela Planelles, 1914. / Imagen CVCH

Gonzalo Mengual Segura (Alicante ca. 1879-ca. 1953). Médico oftalmólogo que trabajó desde 1904 en la Beneficencia Domiciliaria, en el Hospital Provincial y en las Casas de Beneficencia. Tenía consulta en la calle Jorge Juan 29 pral. y se jubiló sobre 1949. Estaba casado con Antonia Guijarro Lledó, de Talavera de la Reina, y constan de ese matrimonio tres hijos, Gloria, Rafael y Margarita. Fue concejal por el Partido Liberal y Derecha Regional Agraria durante 1912-1920 y alcalde de Alicante en 1930. Su hijo Rafael Mengual Guijarro también será médico oftalmólogo.

Gonzalo Mengual Segura. / Ayuntamiento de Alicante

Francisco Ramos Martín (Alicante 1880-Alicante 1930). Tiene calle en Alicante. Obtuvo la licenciatura en Valencia en 1905 y al año siguiente entró en la Casa de Socorro de Alicante. Estableció consulta particular en plaza Castelar 2, que luego trasladó al Pasaje Amérigo 1-1º, para atender las enfermedades de niños, medicina y cirugía general. Era gran aficionado a la fotografía, su colección ha sido donada por la familia al Archivo Municipal de Alicante. Tenía otras muchas aficiones, la lectura, la música, viajar y la pintura. Sobre su temperamento artístico decía Pascual Pérez Martínez, decano de la Casa de Socorro, que «era un admirable dibujante, manejaba el lápiz con habilidad y trabajaba las caricaturas con la mayor de las gracias», haciendo en colaboración con el Dr. Mangada, dibujos de este tipo a médicos de la Beneficencia Municipal. En Valencia conoció a la que sería su mujer, Consuelo Molins, naciendo su hijo Francisco.

Francisco Ramos Martín (1914). / Imagen CVCH

Miguel Gueri Salvá (Alicante 1881-X). Desde 1907 es médico de la Casa de Socorro con la especialidad de enfermedades del estómago, tras obtener su título de licenciado en 1905, siendo, junto con Ramón Tato Guillén, el que cerró en 1926, a las 12 de la mañana, el antiguo dispensario ubicado en el Ayuntamiento para montar la guardia en el nuevo local de la Casa de Socorro, construido en calle Zorrilla (hoy avenida Constitución). Estableció su consulta en la calle Infanta 35-1º, si bien posteriormente anuncia muchos cambios de domicilio (calle Navas 28-1º, Navas nº 31, calle Navas esquina calle Sagasta 56-58, Pasaje Amérigo 2-1º y San Fernando 45-1º). Tanto él como su esposa, Elisa Donado Monllor, están enterrados en el Cementerio de Alicante. Su panteón pertenece a los bienes y espacios protegidos de la ciudad.

Miguel Gueri Salvá (1914). / Imagen CVCH

Rafael Ramos Esplá (Alicante 1883-X). Hijo de Rafael Ramos Mora y de Josefa Esplá Morell y hermano de Concepción y José. Se licencia en 1907. Ese mismo año entra como médico honorario de la Casa de Socorro, donde consigue, más tarde, plaza en propiedad. Establece consulta en calle Zaragoza 4. En 1932 será el decano del Cuerpo de Beneficencia Municipal.

Rafael Ramos Esplá (1914). / Imagen CVCH

Una fecha clave para la Cruz Roja

Se creó en 1873, contando como primeros médicos con Evaristo Manero Mollá, presidente, Silvio Escolano y Matías Domenech. Pero fueron muchos los facultativos que colaboraron con esta institución, sobre todo a raíz de 1906, cuando establece un dispensario para atender a los pobres, con sus diversas especialidades, en su sede de la calle Pérez Medina 41. Años después fue trasladado a la calle Castaños (1928) y más tarde al edificio que hacía chaflán a la calles Gadea y Cid (1933).

También abrió en 1923 un Hospital-Dispensario para mujeres en la avenida de Rojas o carretera de San Vicente (hoy avenida de Alcoy), dirigido por la Sección de Damas de esta institución, que presidía la baronesa de Petrés. Los médicos encargados de este hospital fueron: Dr. Mas de Bejar, (1923) Gascuñana Hernando (1924), Dr. Navarrete (1926) y Dr. Carbonell.

La Voz de Alicante 29-2-1928. / Imagen CVCH

Hay que destacar el papel formativo que tuvo la Cruz Roja en la sección del personal femenino sanitario, percatándose, tras la epidemia de gripe de 1918-1919 de la necesidad de un personal cualificado y profesional. En Alicante fue el médico Pascual Pérez Martínez quien presidió y emitió un discurso en el acto de la imposición de los brazaletes a las Damas Enfermeras, que habían superado con éxito los exámenes de los días 21, 22 y 23 de julio de 1919.

Asociaciones profesionales médicas

La primera que hay que señalar es el Instituto Médico Valenciano creado en 1841, donde estaban inscritos y pertenecían algunos de nuestros médicos. En Alicante se creó en 1874 «La Fraternidad» para poner correctivo a los intrusos en el arte de curar, una iniciativa que partió de los doctores Pedro Sebastiá, Vicente Navarro, Luis Mauricio, Antonio Bernabéu, Evaristo Manero y Matías Domenech. El asociacionismo profesional quedó concretado en el Colegio Provincial Médico-Farmacéutico que funcionó entre 1894 y 1898, y a partir de ese año en el Colegio de Médicos, al separase ambas profesiones por imperativo legal. La obligatoriedad de colegiación de sus miembros impuesta inicialmente se vio alterada solo en algunos periodos.

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Compañías sanitarias

A finales del siglo XIX y principio del XX las compañías de Seguros, Igualatorios Médico-farmacéuticos, de Socorros Mutuos y Montepíos ofrecieron servicios asistenciales y de salud para sus componentes. Así surgen los igualatorios de: La Verdad en 1908 (calle Ángeles 10), La Salud en 1916 (Paseo Gadea 22) y La Alianza Española en 1931 (Pintor Sorolla 5, trasladada a Pi y Margall 11); los sanatorios de: El Carmen en 1924 (en calle General Pintos 7 y clínica en Alfonso el Sabio 7), Nuestra Señora del Remedio (calle Marqués de Molins), Climent (Padre Esplá), Carbonell (calle Foglietti 4); y el Montepío de la Asociación de la Prensa. De todos estos destacamos El Carmen, establecido posteriormente en calle Onésimo Redondo 27 entresuelo (hoy Pablo Iglesias), que ha llegado hasta la década de 1970 bajo la propiedad y dirección de la Familia Gascuñana, Andrés Gascuñana Hernando, casado con Caridad Puebla Ridaura, y de su hijo Andrés Gascuñana Puebla (traumatólogo y ortopédico). En sus instalaciones se halla hoy la Compañía Adeslas.