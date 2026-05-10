Una mascletà en San Gabriel sirve de estreno para las Belleas del Foc 2026
Cinco minutos y 41 kilos de pólvora han marcado el primer disparo de las nuevas máximas representantes de las Hogueras
Una mascletà de estreno para las nuevas Belleas del Foc 2026. Las máximas representates de las Hogueras, María Pastor González y Leire Arellano Ruiz, han vivido este domingo junto a sus damas de honor su primera mascletà. Lo han hecho en el barrio de San Gabriel, dentro del ciclo “Pólvora tot l’any”, impulsado por la Federació de Fogueres de Sant Joan.
El disparo, a cargo de la pirotecnia Hermanos Sirvent, se ha celebrado en el parking de San Gabriel, entre las calles Bahía y Ramón Gómez Sempere. En un primer momento estaba previsto para el pasado domingo 3 de mayo, aunque se aplazó, según fuentes de la Federació, para no coincidir con la jornada posterior a la gala de Elección.
El ambiente previo ya anticipaba las ganas de Hogueras que se respiran en la ciudad. Antes del disparo, las hogueras del sector sur organizaron un almuerzo popular que reunió a numerosos foguerers y barraquers.
La mascletà ha comenzado puntual, a las 14 horas, y ha tenido una duración de cinco minutos en los que se han empleado 41 kilos de pólvora. Desde el inicio destacó por su vistosidad, con humo de colores rosas, azules y verdes, para culminar con una serpentina final en tonos naranjas. El espectáculo pirotécnico contó con un cuerpo de cuatro fuegos acompañado por efectos aéreos y cuatro fases “in crescendo” de terremoto. El cierre llegó con un potente final de trueno, rápido y duradero, que hizo saltar al público congregado en el aparcamiento de San Gabriel.
Otros disparos
El ciclo “Pólvora tot l’any” arrancó el pasado 4 de octubre con un disparo nocturno en la avenida Periodista Rodolfo Salazar, en Pla-Garbinet. Desde entonces ha pasado por la plaza de España, el parking de la calle Teulada y la Casa del Mediterráneo.
La programación continuará el sábado 23 de mayo con una mascletà nocturna en La Condomina, a las 23:30 horas, a cargo de Pirotecnia Valenciana. El domingo 7 de junio será el turno de San Nicolás de Bari, donde disparará Pirotecnia Alto Palancia a las 14 horas.
El ciclo concluirá el 13 de junio en la plaza del Alcalde Agatángelo Soler, en Garbinet, con un disparo de Pirotecnia Ferrández. Después llegarán las mascletàs de los días grandes de Hogueras, que se celebrarán en Luceros entre el 18 y el 24 de junio.
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