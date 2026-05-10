Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos

Llegar a un vecindario y que haya caras conocidas suele ayudar en los primeros momentos, en esos en los que todo resulta demasiado nuevo. Esa sensación, la de lo ya visto, debieron experimentarla propietarios de Les Naus, el residencial de viviendas protegidas cuyas polémicas adjudicaciones están siendo investigadas por una jueza.

Y es que dos de las personas que forman parte de la directiva de la cooperativa y la que fuera concejala de Urbanismo habían compartido previamente otra urbanización en un entorno próximo, el PAU 5, también impulsada por Fraorgi, la empresa encargada de la gestión de la cooperativa y cuyo administrador a su vez es propietario en Les Naus. O, al menos, la dirección que figura en la relación de propietarios entregada por la cooperativa en el juzgado es la misma. Misma calle, mismo número y, eso sí, diferentes escaleras. Se trata del presidente de la cooperativa y de la secretaria, además de la ahora exedil del gobierno de Barcala, Rocío Gómez. Tres propietarios de Les Naus que incluyeron en su dirección de contacto previa una compartida, en la que se ubica una anterior promoción de Fraorgi, un residencial de 240 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.

No son los únicos vecinos de Les Naus con un pasado más que común. De los 140 propietarios, una treintena ya procedía de la misma zona de Alicante, con direcciones incluidas en el código postal de Playa de San Juan y su entorno. De hecho, figuran cinco dueños que han tenido una mudanza sencilla, ya que llegaron de viviendas situadas en la misma calle Redes: dos vivían en un edificio y tres, en otro. También hay dueños que previamente habían sido vecinos de la comarca: cinco de El Campello, tres de San Vicente y otros tantos de Mutxamel. A su vez, figuran direcciones de otros puntos de la provincia, como Elche, Crevillent, Elda, Novelda, Orihuela y Altea. Y una, de fuera: de Albacete.

Hay más propietarios, según el citado listado entregado a la jueza, con datos en común. Por ejemplo, el suegro de la ahora exedil Rocío Gómez, ambos imputados en la causa, pese a comprar el piso en solitario, también incluyó en los datos de contacto el correo electrónico de su mujer. Más sorprendente supone la dirección electrónica ofrecida por las dos hijas del responsable de la asesoría que desde hace tiempo se encarga de los asuntos fiscales del promotor de Les Naus. Ambas pusieron como contacto el correo de su padre.

Dos dirigentes de la cooperativa y la exedil compartieron dirección previa: otra promoción de Fraorgi

Otros jóvenes hermanos, tres en concreto, que tienen piso en el residencial junto a dos de sus primos, también compartieron datos. Y es que los tres, que cuando ingresaron en la cooperativa tenían entre 18 y 20 años, pusieron la misma dirección de correo electrónico, una que actualmente está vinculada a la clínica dental de la familia. Los tres escrituraron el mismo día de agosto de 2025.

Aunque para juventud, la de uno de los primos, que pasó a formar parte de la cooperativa con 14 años y 8 meses y no pudo tener mejor regalo de mayoría de edad, al escriturar su piso apenas un mes después de cumplir los 18 años.

Pareja del amor

También compartían correo electrónico, al menos el dominio, la pareja con un amor de ida y vuelta que se puso en el foco mediático al ser los primeros propietarios en intentar renunciar a sus viviendas (dos) cuando este diario destapó el escándalo de las adjudicaciones. Ambos, con un correo ligado a una empresa de marketing digital, también compartieron dirección postal en sus datos a la cooperativa, una bien próxima a la ubicación de Les Naus, pese a que ninguna unidad de convivencia puede ser titular de dos pisos protegidos.

Siguiendo con las coincidencias, una abrumadora mayoría de los cooperativistas (108, de los 140 que hoy son propietarios) ingresaron el mismo día: el 14 de febrero de 2022. A esos, se pueden sumar otros 19 que también se inscribieron en esa fecha, pero finalmente no completaron el proceso de compra.

Por entonces, el terreno seguía siendo propiedad del Ayuntamiento, pero ya se daba por hecho que la cooperativa sería la ganadora del proceso de enajenación, ya que se había hecho público el informe técnico que daba más puntos a Les Naus frente a la otra licitadora que seguía interesada. La adjudicación de la parcela municipal se produciría el 25 de marzo y la formalización, el 5 de abril.

Tres de los dueños más jóvenes pusieron como correo de contacto el del negocio familiar

Los primeros en llegar a la cooperativa fueron los cuatro nombres clave: los tres miembros de la directiva (presidente, vicepresidenta y secretaria), así como el responsable de la gestora. A lo largo de 2022, se apuntaron ocho personas más, nueve en 2023, solo dos en todo 2024 y los nueve últimos en 2025.

Entre los más rezagados están dos de los propietarios imputados en el proceso judicial, ambos arquitectos en el Ayuntamiento de Alicante: Elsa Lloret, la mujer del funcionario de Vivienda responsable de los visados, y Francisco Nieto, que ingresó en la cooperativa en enero de 2025. Más tarde incluso llegaron cinco propietarios, que se inscribieron cuando ya se estaban escriturando pisos. Para ellos, eso sí, esa espera fue menor: algunos no tardaron ni una semana entre que ingresaron en la cooperativa y compraron la vivienda.

Pero la jueza no solo dispone del listado con los cooperativistas que completaron el proceso, sino también de aquellos que se apearon antes de comprar una de las viviendas protegidas del residencial. En total, según esos documentos, fueron 21 personas, aunque una de ellas fue el propio Francisco Ordiñana, el gestor de la cooperativa, que se apuntó en dos ocasiones, con direcciones postales diferentes (una vinculada a su empresa y otra, a un quinto piso en la misma zona de Vistahermosa): la primera inscripción fue el 30 de julio de 2018 (que le permitió tener el número dos), y la posterior, el 29 de noviembre de 2021, en sexto lugar, aunque renunció a ese puesto dos meses después, siendo la primera salida oficial. El resto de bajas se produjeron a lo largo de 2022 (un total de cinco), 2023 (cuatro), 2024 (dos) y 2025 (nueve).