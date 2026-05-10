El tiempo en Alicante: la provincia se despide de las alertas por lluvias

La provincia de Alicante afronta una jornada de domingo marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de claros durante la mañana y un aumento de la nubosidad por la tarde en buena parte del territorio. Las lluvias, en caso de aparecer, serán débiles y dispersas, más probables en zonas de interior y norte. Las temperaturas se mantienen suaves y agradables, con ambiente templado en la costa y algo más cálido en el sur de la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá este domingo un tiempo más estable, con cielo poco nuboso por la mañana e intervalos nubosos por la tarde. No se esperan lluvias importantes, aunque no se descarta alguna precipitación débil y dispersa. Las temperaturas se moverán entre los 14 y los 24 grados. El viento soplará flojo del oeste y suroeste, con algún aumento ocasional de intensidad.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un domingo de ambiente agradable, con predominio de claros y algunos intervalos nubosos por la tarde. La probabilidad de lluvia será baja. Las temperaturas alcanzarán los 26 grados, con mínima en torno a 12, dejando una tarde templada y algo más cálida.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un domingo tranquilo, con nubes y claros y sin lluvia relevante. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 17 y 21 grados, con ambiente templado junto al mar. El viento será flojo en general.

El tiempo en Elda

Elda afronta un domingo más estable, con cielo poco nuboso por la mañana y más intervalos nubosos durante la tarde. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa, aunque el riesgo será bajo. Las temperaturas estarán entre 12 y 22 grados.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá una jornada tranquila, con predominio de nubes y claros y sin precipitaciones significativas. Las temperaturas serán suaves, entre 15 y 23 grados, con ambiente agradable en las horas centrales.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un domingo estable, con cielo poco nuboso y algunos intervalos nubosos por la tarde. La probabilidad de lluvia será baja. Las temperaturas subirán hasta los 26 grados, con mínima cercana a 12, dejando una tarde cálida.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá un domingo con más frescor que la costa, pero más tranquilo que días anteriores. Se espera cielo poco nuboso por la mañana y nubosidad de evolución por la tarde, con opción de alguna precipitación débil y dispersa. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 22 grados.

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El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este domingo un tiempo más estable, con claros durante la mañana e intervalos nubosos por la tarde. La lluvia, de aparecer, sería débil y dispersa. Las temperaturas se situarán entre 13 y 24 grados, con ambiente templado junto al mar.