Alicantes: un soplo "optimista" frente a un futuro climático "apocalíptico"

¿Cómo será la ciudad dentro de diez, veinte o treinta años? ¿Está preparada la ciudad para un futuro con temperaturas que ronden los 50 grados? Son algunas de las preguntas que Aguas de Alicante busca responder en su nueva campaña: "Alicantes". Una acción que pretende ser un soplo "optimista" frente a un futuro climático "apocalíptico" y con la que se trata de poner en valor proyectos que servirán para adaptarse a las futuras realidades.

Según ha informado la compañía, el objetivo principal es lograr que llegue a toda la sociedad un mensaje clave: gracias a los fondos de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de digitalización del agua, se está trabajando en múltiples acciones de digitalización del ciclo integral. Una serie de actuaciones que servirán para que la ciudad de Alicante que hoy se conoce y la calidad de vida que ofrece puedan continuar en escenarios futuros, a pesar del cambio climático.

La propuesta plantea un viaje temporal hacia los años 2033, 2041, 2056, 2063 y 2072

Frente a proyecciones apocalípticas, "Alicantes" busca evitar este relato y destacar los avances que se están consiguiente para suavizar esas consecuencias. La propuesta plantea un viaje temporal hacia los años 2033, 2041, 2056, 2063 y 2072, vinculando las proyecciones futuras con episodios climáticos extremos que la ciudad ya ha vivido, como la devastadora dana de 1997 o las temperaturas récord de 2022.

Para hacer frente a estos retos, el Perte cuenta con una inversión de 5,2 millones de euros, otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este impulso económico permitirá instalar más de 300 sensores en las infraestructuras hídricas que alimentarán un "cerebro digital". Gracias a la explotación de estos millones de datos, se generarán "gemelos digitales" que simulan escenarios venideros, permitiendo tomar decisiones preventivas eficaces y minimizar así los efectos de futuras riadas, lluvias torrenciales o sequías.

Conectar con la ciudadanía

Para garantizar el alcance de este mensaje, "Alicantes" se articula mediante un despliegue de formatos en diferentes soportes. Los elementos principales que componen esta campaña son las piezas audiovisuales que explican detalladamente el concepto de los escenarios futuros y el impacto vital de la digitalización. Entre otros elementos, se han diseñado varias piezas para redes sociales con figuras relevantes de la sociedad alicantina en diferentes ámbitos, portavoces que actúan como embajadores del proyecto. Enntre ellos, el artista Antonyo Marest, la oncóloga Aurelia Bustos, el rapero Luisaker o el chef Moncho Riquelme. Todo ello, en un audio podcast realizado en el Museo de Aguas de Alicante y que, con un formato extendido, profundiza en los retos hídricos de la ciudad.