Cinco meses sin ascensor en los pisos del Patronato de Vivienda de San Blas en Alicante

Subir a casa en los bloques del Patronato de Vivienda de la avenida Antonio Martín Trenco se ha convertido en una prueba de resistencia para los vecinos. Desde hace cinco meses, dos de los ascensores del número 14 de esta calle, ubicada en el barrio de San Blas, permanecen fuera de servicio, obligando a muchas personas mayores y con movilidad reducida a depender de familiares o vecinos para salir de sus casas o simplemente subir las escaleras. Mientras que el ascensor de la escalera C ha comenzado a funcionar este fin de semana, tras más de cuatro meses parado, los de las escaleras B y E continúan fuera de servicio.

Algunos vecinos no podemos salir de casa sin ayuda y nadie nos da una fecha para que funcione todo a pesar de las quejas que hemos puesto en el Ayuntamiento Emilia Agulló — Vecina

Entre los vecinos hay quienes se han visto obligados a depender de familiares o vecinos para tareas básicas como subir compras o ir al médico. Emilia Agulló, vecina con movilidad reducida, señala que son muchos los que no pueden hacer vida normal desde que comenzaron las obras el pasado mes de enero, aunque les prometieron que los trabajos se acabarían con rapidez. "Han venido a instalar los ascensores, pero llevan meses sin terminar los remates. Algunos vecinos no podemos salir de casa sin ayuda y nadie nos da una fecha para que funcione todo a pesar de las quejas que hemos puesto en el Ayuntamiento", asegura.

Queremos solo poder subir a nuestra casa sin riesgo y que arreglen los agujeros que se han hecho en el techo de los portales y que no entendemos Jesús Gajo — Vecino

Como ella, Jesús Gajo, vecino de estos bloques, explica que los problemas no están en la instalación de los ascensores en sí, sino en los acabados y remates que dependen de otros trabajadores y se estarían demorando a cauda de una falta de coordinación en la empresa que está afectando a la convivencia. "La empresa de los ascensores cumplió rápido, en aproximadamente un mes estaban ya instalados los nuevos, pero los trabajadores de los remates no han terminado. Nos dejaron semanas sin luz en las escaleras y cuando llamamos al Patronato nos dicen que ‘es una obra, lo que tiene’. Queremos solo poder subir a nuestra casa sin riesgo y que arreglen los agujeros que se han hecho en el techo de los portales y que no entendemos", afirma.

Impacto en la vida diaria

La ausencia de ascensores ha obligado a muchos residentes a depender de familiares para las tareas más simples. Rosario Esteve, afectada por problemas de movilidad, relata que necesita la ayuda constante de su hija para realizar actividades sencillas como la compra. "No puedo subir el carro de la compra yo sola, tengo una vértebra rota y no puedo hacer esfuerzo así que mi hija tiene que venir día sí y día no a ayudarme con la compra. Sabemos que los ascensores son necesarios, pero la forma en que se ha gestionado la obra es caótica y ha afectado a todos los vecinos", relata.

No puedo subir el carro de la compra yo sola, tengo una vértebra rota y no puedo hacer esfuerzo así que mi hija tiene que venir día sí y día no a ayudarme con la compra Rosario Esteve — Vecino

De manera similar, María Dolores Sánchez, de 90 años, describe la sensación de inseguridad que le genera la falta de ascensor en su día a día y asegura que ha tenido que agarrarse con fuerza a la barandilla para evitar caídas cuando ha tenido que salir a la calle sola. "Llevo cinco meses sin ascensor y no sabemos cuándo lo van a arreglar. No puedo subir escaleras porque estoy operada y cada día es un riesgo, cuando he querido salir de casa por mi misma me he tenido que agarrar fuerte a la barandilla para no caerme o pedirle el favor a un vecino", afirma.

No puedo subir escaleras porque estoy operada y cada día es un riesgo, cuando he querido salir de casa por mi misma me he tenido que agarrar fuerte a la barandilla para no caerme o pedirle el favor a un vecino María Dolores Sánchez, — Vecina

Como ellas, Reme González, otra vecina del bloque, refleja la frustración general de la comunidad ante la falta de soluciones efecivas por parte del Patronato de Vivienda. "Estamos todos igual, con muchos problemas por la falta de ascensores, aquí hay personas en silla de ruedas y así no se puede seguir, necesitamos que el Ayuntamiento dé una solución rápida", señala.

Estamos todos igual, con muchos problemas por la falta de ascensores, aquí hay personas en silla de ruedas y así no se puede seguir, necesitamos que el Ayuntamiento dé una solución rápida Reme González — Vecina

Un proyecto de renovación que se demora

El Patronato de Vivienda acordó en marzo de 2025 la renovación de siete ascensores en los bloques de Antonio Martín Trenco, con un presupuesto de licitación de 329.953,09 euros. El plan contemplaba la sustitución de elevadores en los números 8, 10, 12 y 14, en total siete ascensores, como parte de un proyecto más amplio valorado en 600.000 euros, que ya tuvo retrasos de hasta tres meses en su primera fase, y con el que se buscaba modernizar todos los ascensores de los edificios propiedad del Patronato en la calle.

Aunque los trabajos comenzaron en enero de 2026, hasta la fecha solo dos de los cuatro ascensores que debían renovarse en el bloque número 14 ha comenzado a funcionar. La incertidumbre sobre la finalización de los trabajos persiste y los vecinos reclaman información clara sobre los plazos y responsabilidades. Mientras tanto, la falta de ascensores sigue condicionando la vida cotidiana de quienes viven en este edificio municipal en San Blas.