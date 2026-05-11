Ciudadanos rechaza que la Generalitat sea acusación particular en el caso Les Naus de Alicante
La formación, que ejerce la acción popular en la causa, plantea que podría existir un conflicto de intereses y que no hay un perjuicio patrimonial acreditado de la Conselleria de Vivienda
Ciudadanos, personado como acusación popular en el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, ha presentado un escrito ante el juzgado de Alicante que investiga los hechos en el que rechaza la personación de la Generalitat en la causa. La formación naranja sostiene que la administración autonómica no cumple los requisitos legales para ser considerada “víctima” o “perjudicada” directa por los delitos investigados y considera que su incorporación al proceso resultaría improcedente.
El escrito, presentado por el abogado Eduardo García-Ontiveros, plantea que la Generalitat no tiene la condición de perjudicado, que no hay perjuicio patrimonial concreto, un riesgo de desigualdad procesal con las partes y un conflicto de intereses.
En primer lugar, Ciudadanos niega la condición de “ofendido” a la administración autonómica. Argumenta que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la probidad administrativa, de carácter colectivo, por lo que la Generalitat actúa como garante de la legalidad, pero no como titular del bien lesionado. En este sentido, recuerda que el interés público ya está representado por la Fiscalía.
En segundo lugar, la acusación popular sostiene que no existe un perjuicio patrimonial concreto acreditado. Según el escrito, la Generalitat no ha demostrado que los hechos investigados hayan supuesto una detracción directa de fondos de su patrimonio, apuntando que el eventual daño sería “difuso o colectivo” y afectaría principalmente a los adjudicatarios de las viviendas.
El tercer argumento alude al riesgo de desigualdad procesal. Ciudadanos advierte de que permitir a la Generalitat personarse como acusación particular, lo que la eximiría de fianza y le otorgaría derechos de indemnización, generaría un desequilibrio frente al resto de partes, dado que la administración ya dispone de potestades administrativas de control, inspección y sanción.
Por último, la formación señala un posible conflicto de intereses, que califica de “situación kafkiana”. Considera contradictorio que la Generalitat pretenda ejercer como víctima en un procedimiento que investiga la gestión de recursos cuya supervisión le correspondía, sugiriendo que podría actuar como una “víctima instrumental” para influir en el desarrollo del proceso y proteger su imagen institucional.
Antecedentes
El escrito se presenta después de que la magistrada Amparo Rubio diera un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre la solicitud de la Generalitat.
El denominado “caso Les Naus” investiga presuntas adjudicaciones irregulares en una promoción de viviendas de protección pública en un residencial de La Condomina. En la causa figuran por el momento quince personas investigadas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y varios altos cargos municipales y autonómicos.
Ciudadanos defiende limitar la presencia de administraciones públicas en la causa, al considerar que su intervención podría “envenenar la pureza del proceso” debido a una eventual responsabilidad por falta de supervisión.
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