Conmoción en la Semana Santa por el fallecimiento un querido hermano de "El Morenet"

La Semana Santa alicantina se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de José Manuel Zaragoza Sanchis, miembro del Mando de Operaciones Especiales (MOE) y querido cofrade y costalero de la Cofradía del Cristo "El Morenet", donde era responsable de Protocolo y Costaleros, y también de la Hermandad de Santa Cruz, donde era costalero de "El Cautivo". Su pérdida ha provocado una profunda conmoción entre hermandades de la ciudad, amigos y representantes públicos de la ciudad.

Quienes deseen darle el último adiós podrán hacerlo este lunes en el tanatorio La Siempreviva, en la sala 8. El entierro tendrá lugar este martes a las 10:15 horas.

Desde la Cofradía del Cristo "El Morenet" comunicaron la noticia con un emotivo mensaje en el que expresaron "con muchísimo dolor" la pérdida de su cofrade y deseando que "nuestro Cristo lo acoja en sus brazos".

Por su parte, la Hermandad de Santa Cruz también quiso despedirse públicamente de José Manuel Zaragoza Sanchís, de quien destacaron su vinculación como costalero de "El Cautivo". A través de un comunicado, la hermandad mostró su tristeza por el fallecimiento y trasladó "todo su apoyo" a familiares y allegados en estos difíciles momentos.

Emoción en la despedida

Las muestras de cariño no tardaron en multiplicarse en redes sociales y entre el entorno cofrade. Laura Méndez, hermana mayor de "El Morenet", dedicó unas sentidas palabras al hermano fallecido, recordando la estrecha amistad que mantenían y el vacío que deja su marcha.

"La verdad es que este año el camino no fue como esperaba, tenía la cabeza en mil sitios, pero lo que menos esperaba es tu partida a mi vuelta", expresó Méndez. "Te voy a echar de menos porque eras mi ‘Pepito Grillo’, el de los buenos consejos. Te voy a querer siempre. Y ahora que vas a estar cerquita de Nuestro Cristo, dile que siga cuidando de nosotros", aseguró la hermana mayor de la cofradía.

Una vida marcada por la fe

Por su parte, la Junta Mayor de Semana Santa de Alicante destacó la trayectoria de José Manuel Zaragoza tanto en el ámbito profesional como en el cofrade, definiéndolo como "un hombre cuya vida fue ejemplo de entrega, fe y servicio a los demás"

Perteneciente al Mando de Operaciones Especiales (MOE), cuerpo que este año ostenta el título de Abanderados de Honor de la Junta Mayor, señalaron que "su disciplina y entrega profesional fueron siempre reflejo de los valores que defendía".

Además, señalaron la estrecha vinculación que Zaragoza mantenía con la Cofradía del Cristo "El Morenet", donde formaba parte de la Junta Directiva como responsable de Protocolo y Costaleros, además de ejercer como costalero del propio Cristo. Su devoción también estaba ligada a la Hermandad de Santa Cruz, donde era costalero del Cristo Cautivo, dejando una profunda huella entre quienes compartieron con él la tradición y la fe de la Semana Santa alicantina.

"Que el Cristo ‘El Morenet’ y el Cristo Cautivo guíen su alma al descanso eterno y den fuerza a su familia y amigos en estos difíciles momentos", indican en el comunicado de la Junta Mayor.

Condolencias desde el ámbito político

La noticia también ha generado una gran repercusión en el ámbito político local. Los concejales de Vox en Alicante, Carmen Robledillo y Mario Ortolá, trasladaron públicamente sus condolencias y el cariño que profesaban a José Manuel Zaragoza.

Robledillo lamentó la pérdida de "un amigo" y afirmó que "qué pena más grande y cuánta rabia, porque siempre los buenos se tienen que marchar primero", enviando además su pésame a la familia, hermanos cofrades y compañeros del MOE.

Por su parte, Ortolá aseguró que "pocas noticias duelen más que la marcha prematura de un amigo", recordando la relación de amistad y apoyo que mantenían desde 2018. "Nos dejas un vacío enorme en nuestro corazón. Gracias por tanto, hermano", escribió en su mensaje de despedida.

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La muerte de José Manuel Zaragoza Sanchis deja una profunda huella en la Semana Santa alicantina y en el entorno militar del MOE, donde era ampliamente reconocido por su compromiso, entrega y cercanía.