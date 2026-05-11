Oficial: los fuegos artificiales de Hogueras ya tienen nueva ubicación para 2026

Los fuegos artificiales de Hogueras ya tienen ubicación definitiva para este 2026. Tras un año en el que los disparos se ejecutaron desde la pasarela volada del puerto, junto a la conocida como "Zona Volvo", la Subdelegación del Gobierno ha autorizado un nuevo emplazamiento, tras recabar informes tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat Valenciana.

Tal y como publicó INFORMACIÓN, el objetivo del gobierno local era que el espectáculo pirotécnico que se dispara cada año del 25 al 29 de junio volviese a la playa del Postiguet. Sin embargo, las obras ejecutadas en 2025 (que eliminaron el espigón) obligaban a situar los disparos en un punto distinto del que venía acogiendo los fuegos tradicionalmente. Ante esta situación, el Consistorio se inclinó por "acortar" la zona de arena disponible para que el público acudiera a contemplar el espectáculo, delimitando un área en la propia playa para la ubicación de la pólvora.

Finalmente, el Servicio Provincial de Costas de Alicante ha autorizado la celebración de los castillos de fuegos artificiales de las Hogueras de 2026 en la playa de El Postiguet, tras los informes técnicos presentados por el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. Según la resolución, el gobierno local justificó técnicamente la imposibilidad de ubicar los disparos en otras zonas del litoral alicantino, debido al cumplimiento de las distancias de seguridad exigidas tanto desde el punto de vista medioambiental como de protección de personas y edificios.

En la misma línea, Costas ha subrayado que los disparos pirotécnicos constituyen "un evento de interés general con gran repercusión turística y una tradición vinculada históricamente al litoral de Alicante". Además, destaca que se enmarcan en las Hogueras, declaradas como Fiestas de Interés Turístico por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones mediante resolución de 25 de octubre de 1983, así como Bien de Interés Cultural Inmaterial, mediante Decreto 222/2014, de 19 de diciembre, del Consell.

Del mismo modo, el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente concluye que la nueva ubicación se encuentra a más de 500 metros de terreno forestal, por lo que "la celebración de la actividad no estará afectada por los niveles de preemergencia ante el riesgo de incendios forestales". Por ello, la autorización que autorización permite la ocupación del dominio público marítimo-terrestre entre los días 25 y 29 de junio de 2026 para la celebración del tradicional concurso de castillos de fuegos artificiales de Hogueras.

Concurso histórico

El Concurso de Fuegos Artificiales se disparó por primera vez en 1946. En aquel momento, con tan solo tres castillos incluidos en el certamen, los espectáculos tenían lugar en la plaza de Canalejas a la 1:00 de la madrugada. Tras ello, el evento recorrió diferentes ubicaciones de la capital alicantina, como la dársena del puerto o el muelle de Levante.

Este último espacio, popularmente conocido como "Zona Volvo", también acoge desde que lo hiciera por primera vez en el año 2022 los fuegos de la noche del Pregón, financiados por la Generalitat.