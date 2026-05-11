La hoguera Diputació-Renfe renueva a Llongo y Alcañiz para las Hogueras de 2027

La hoguera Diputació-Renfe ha anunciado oficialmente la renovación de David Sánchez Llongo y Sergio Alcañiz como artistas encargados del monumento que representará a la comisión en las Hogueras de 2027. La decisión, comunicada en el marco del 70 aniversario de la comisión, refleja la confianza plena en el talento de este equipo, que ya han dejado una huella imborrable en la historia reciente de las Hogueras con un primer premio de Especial en 2023.

"No nos ha hecho falta esperarnos al mes de junio para tener claro que queremos renovar las ilusiones para el año 2027. Tras presentar los bocetos a la comisión nos quedó claro que queríamos seguir teniéndolos en nuestra familia", explicaron desde Diputació-Renfe, destacando la sintonía entre los artistas y la comisión. Alejandro Berenguer, delegado de monumentos, y Raúl García, presidente de la hoguera, se reunieron personalmente con Llongo y Alcañiz para formalizar la renovación. "Deseando que llegue el mes de junio para ver la avenida de la Estación engalanada en su 70 aniversario, pero a los comisionados de la foguera ya nos habéis robado el corazón y nos tenéis enamorados”, afirmaron los responsables.

Llongo, un reto constante

De momento, Llongo deberá competir nuevamente en la categoría Especial en 2026 tras conquistar el primer premio en la máxima categoría de las Fallas de València, como ya hiciera en 2025 con la comisión Convento-Jerusalem. Tras esta victoria, el artista valenciano afronta su siguiente gran desafío: competir en las Hogueras de Alicante con Diputació-Renfe, donde ya logró el primer premio de la categoría Especial en 2023 tras un polémico empate con la hoguera Florida Portazgo. La hoguera competirá en la categoría Especial de 2026 con el monumento de Llongo, del que ya se ha conocido el boceto, y que lleva por lema "Llum: L’origen de les Fogueres".

Si repitiera victoria, Llongo conseguiría un doblete histórico, alcanzando en un mismo año los máximos galardones de Fallas y Hogueras, un logro que estuvo cerca de conseguir en 2025, cuando tras ganar en València se tuvo que conformar con el tercer puesto en Alicante con su monumento “Aromas”.

En 2025, Diputació-Renfe completó el podio de Especial tras Baver-Els Antigons, que ganaba por primera vez, y Sèneca-Autobusos, que repitió segundo puesto. La comisión se quedaba a las puertas de volver a conquistar la gloria después de su victoria de 2023 con un imponente monumento de 17 metros de altura. “Aromas”, cuyo remate alcanzaba los 14 metros de diámetro, giraba en torno a los distintos tipos de olores: desde los más dulces, como miel y fruta, hasta los intensos de la pólvora y la ceniza.

Segunda confirmación en Especial para 2027

La renovación de Diputació-Renfe se suma a la anunciada hace un mes por la hoguera Baver-Els Antigons, que confirmó que Paco Torres y Fernando Foix seguirán como artistas en 2027. La comisión de Babel confía en la continuidad de sus artistas, en una esta estrategia de renovaciones tempranas que no es nueva, y que se refuerza tras su primer premio de Especial con el monumento "Vanity" de Paco Torres para la comisón en 2025, el primero de su historia.

Paco Torres, vencedor de la categoría Especial en 2025, quedó en cuarta posición en las Fallas de 2026 con su monumento “La Nit”, después de anunciar a principios de marzo que abandonaba temporalmente el circuito fallero. Torres, que alcanzó el máximo reconocimiento con “Vanity” para Baver-Els Antigons, continuará participando en próximas ediciones de la Fiesta, reafirmando su presencia en las Hogueras.