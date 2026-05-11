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Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
Sigue aquí todas las novedades, noticias e información sobre el parón, huyo objetivo es es presionar por la recuperación del poder adquisitivo, la bajada de ratios, el refuerzo del personal, la burocracia y el valenciano
La huelga indefinida de profesores arranca este lunes en la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad Valenciana para decir basta al deterioro de la enseñanza pública y para exigir mejoras salariales y laborales de los docentes tras la falta de acuerdos con la Conselleria de Educación. Un paro sin precedentes, que ha logrado unir, casi de forma extraordinaria, a todos los sindicatos del sector para dejar las aulas vacías de manera sostenida en pleno final de curso, coincidiendo con las evaluaciones de miles de alumnos. Más de 66.000 docentes están llamados a la convocatoria.
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