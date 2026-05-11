Investigadores de Alicante desarrollan un test con algoritmos para afinar en la detección del cáncer de colon

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave en la búsqueda de nuevos métodos de diagnóstico precoz del cáncer colorrectal. Un equipo multidisciplinar de investigadores trabaja en el desarrollo de una innovadora metodología que utiliza algoritmos matemáticos para analizar el perfil completo de compuestos volátiles presentes en muestras de heces, con el objetivo de mejorar la precisión de las técnicas actuales.

El colorrectal es el tumor más frecuente en ambos sexos y el segundo más letal tras el cáncer de pulmón. Cada año se detectan 5.000 nuevos casos de este carcinoma en la Comunidad Valenciana (de ellos 1.700 en la provincia de Alicante) y representa el 14 % de todas las muertes oncológicas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 fallecieron por cáncer de colon, recto y ano 1.675 personas en toda la Comunidad, de ellos 583 alicantinos.

Análisis de muestras para la prevención del cáncer colorrectal / Morell/Efe

El proyecto, fruto de la colaboración entre la Universidad de Alicante, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y la Universitat de València, se basa en un dispositivo previamente desarrollado y patentado que permite identificar las moléculas generadas por la microbiota intestinal. Este trabajo ha obtenido 5.000 euros de financiación en una convocatoria de ayudas para redes de investigación. El dispositivo patentado en 2020 es un método no invasivo para el diagnóstico y prevención del cáncer colorrectal que analiza los compuestos orgánicos volátiles de muestras de heces. Durante este trabajo de colaboración el equipo detectó tres biomarcadores relacionados con este tumor.

El equipo que actualmente está inmerso en el perfeccionamiento de estos métodos está formado por Antonio Canals, Iván Rubio y Lorena Vidal, de la Universidad de Alicante -siendo los dos últimos también investigadores de Isabial-, dentro del grupo Espectroscopía Atómica-Masas y Química Analítica en condiciones extremas. Junto a ellos participan Rodrigo Jover y David Guill, del citado centro científico sito junto al Hospital General de Alicante; Héctor Gisbert, de la Universidad Europea de València; y Laura Ripoll, del Centro Florida Universitaria.

El objetivo es hallar una prueba tipo la de covid adaptada a la variabilidad de la microbiota intestinal

Algoritmos

El nuevo enfoque del proyecto parte de un cambio de estrategia respecto a estudios anteriores. En lugar de centrarse en unas pocas moléculas concretas, los investigadores analizan la «huella dactilar» completa de compuestos volátiles producidos por la microbiota intestinal, lo que genera un volumen elevado de datos que requiere técnicas avanzadas de análisis. «Estamos utilizando algoritmos matemáticos para analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones en todo el perfil de compuestos, no solo en moléculas concretas», explica la profesora Lorena Vidal Martínez, del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología e investigadora del Instituto Universitario de Materiales de la UA, líder de este proyecto que combina técnicas avanzadas de análisis químico con herramientas de inteligencia artificial para mejorar la detección precoz del tumor.

Estas herramientas permiten además cruzar la información química con datos biológicos, como las rutas metabólicas responsables de la producción de los compuestos, lo que refuerza la validez de los resultados. «La inteligencia artificial nos ayuda a identificar patrones complejos y a verificar que esos compuestos tienen un origen biológico coherente», añade.

La investigadora de la UA Lorena Vidal / María Caballero

Estamos utilizando algoritmos matemáticos para analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones en todo el perfil de compuestos Lorena Vidal — Investigadora

El origen del proyecto se sitúa en un primer estudio en el que se detectaron diferencias significativas en algunos compuestos volátiles entre pacientes sanos y pacientes con cáncer colorrectal. Estos compuestos, que pasan a fase gaseosa, son producto del metabolismo de las bacterias intestinales, cuya composición cambia en presencia de enfermedad.

«Cuando hay un cáncer colorrectal, la microbiota intestinal se altera y produce compuestos diferentes. Esa fue la base de nuestro estudio inicial», señala Vidal. A partir de estos resultados, el objetivo inicial era desarrollar un test rápido, no invasivo y sencillo, similar a los utilizados en otras enfermedades. «Nuestra idea era encontrar dos o tres compuestos con diferencias muy claras para poder diseñar un test rápido, tipo los test de covid», explica.

El equipo de investigadores inmerso en el proyecto / INFORMACIÓN

Antibióticos

Sin embargo, los estudios posteriores revelaron una limitación importante: estos compuestos no son exclusivos del cáncer colorrectal. Otras patologías intestinales, así como factores como el uso de antibióticos, también modifican la microbiota y alteran el perfil de compuestos volátiles. «No solo el cáncer cambia la microbiota, también lo hacen otras enfermedades o situaciones, lo que reduce la especificidad del método», apunta.

Esta limitación se refleja también en los métodos actuales de cribado, como el test de sangre oculta en heces, que presenta un número elevado de falsos positivos. «Muchas personas dan positivo en este test y luego, tras la colonoscopia, se comprueba que no tienen cáncer», explica la investigadora responsable.

El estudio se basa en muestras clínicas procedentes de pacientes del hospital. Por un lado, se incluyen personas que participan en programas de cribado poblacional y que, tras un resultado positivo, se someten a una colonoscopia. Por otro, se analizan muestras de pacientes ya diagnosticados de cáncer colorrectal.

Prrecisamente, la eficacia del cribado de cáncer colorrectal para reducir la mortalidad depende, en gran medida, de la participación de la población diana. En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanidad invita a participar a la población de 50 a 69 años, aunque el Ministerio acaba de aprobar su ampliación hasta los 74. Se trata de una herramienta preventiva contrastada, capaz de detectar lesiones precancerosas y tumores en fases iniciales con una eficacia del 90 %, pero su impacto real se ve limitado cuando una parte significativa de la ciudadanía no se somete a las pruebas recomendada. La mitad de la población invitada en la provincia a hacerse el test no participa: son unos 250.000 alicantinos.

Una imagen del dispositivo con el que trabaja el equipo para perfeccionar los resultados / INFORMACIÓN

Más jóvenes

Además, baja la edad de los pacientes con cáncer de colon y recto, con más casos entre 20 y 49 años. Los oncólogos advierten del aumento en la incidencia de este tumor en personas que actualmente quedan fuera de los programas de cribado de una enfermedad que hasta ahora se asociaba con edades más avanzadas. El número de casos detectados en la Comunidad Valenciana desde que se implantó el screening de este tipo de cáncer, en 2005, ronda los 5.000.

Para este proyecto multidisciplinar en el que están implicadas varias instituciones investigadoras, se trabaja con pacientes de cribado y diagnosticados, lo que permites comparar ambos perfiles de forma rigurosa. Todas las muestras se recogen con consentimiento informado y se procesan de forma anonimizada.

El objetivo final es mejorar la sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos actuales, reduciendo tanto los falsos positivos como los falsos negativos.

«Queremos desarrollar un método más preciso, que sea no invasivo y que pueda aplicarse de forma rutinaria en hospitales», subraya Vidal. Aunque replicar la simplicidad de un test rápido resulta complejo debido a la variabilidad de la microbiota intestinal, el equipo trabaja en avanzar hacia sistemas más accesibles y portátiles.

«No será tan simple como un test de covid, pero sí buscamos un sistema rápido, fiable y fácil de implementar en la práctica clínica».