Las mariposas para plantar cara a la violencia vicaria llegan a Alicante

Itziar Prats e Isabel Gallardo traen a Alicante ‘El latido de las mariposas’, un proyecto educativo nacido tras el asesinato de las hijas de Itziar en 2018 a manos de su padre. Ante el repunte de la violencia vicaria en 2026, su red de lana y valores busca concienciar desde las aulas para arrebatar al maltratador su poder: el silencio.

Hay sombras que intentan cubrirlo todo, pero hay aleteos que, por pequeños que parezcan, terminan provocando huracanes de cambio. Itziar Prats e Isabel Gallardo se definen como «dos mujeres pequeñas», pero lo que han construido en los últimos siete años es una enmienda a la totalidad contra la indiferencia. El próximo lunes, Alicante será testigo de esa «magia» en unas jornadas que traen a la provincia el Comisionado de Igualdad de la Generalitat y la Universidad de València, donde explicarán cómo un proyecto que nació de un hecho atroz y se ha convertido en el pulmón de miles de personas.

El hecho atroz es el asesinato a cuchilladas de las dos hijas de Itziar, Nerea y Martina, a manos de su exmarido de tan solo seis y dos años de edad. Uno de esos crímenes atroces ocurrido en Castellón en 2018 y con el que se manifestó con toda su crudeza unos actos que trágicamente parecen ser más frecuentes: la violencia vicaria. Tras una situación de la que pocas personas hubieran conseguido salir adelante, Itziar no solo encontró la fuerza, sino que trabaja de manera activa para que lo que le ocurrió a ella no vuelva a repetirse.

Tanto ella como Isabel serán dos de las ponentes de una jornada contra la violencia vicaria organizada por la Conselleria de Igualdad y que arrancará el lunes 11 de mayo a las 16.30 en el Centro de Atención Integral para las Víctimas de Violencia Sexual de Alicante, sita en la calle General Pintos 21. Expertos como trabajadores sociales, forenses o especialistas en Derecho completan la jornada de conferencias, que abrirán el testimonio de Isabel e Itziar y su proyecto bautizado como El latido de las mariposas. Un sueño que pretende tener un efecto transformador para arrinconar al maltrato.

La figura del monigote

Para Itziar, el motor es claro: quitarle poder al agresor. En el libro que recoge su proyecto, hay una imagen poderosa que define a estos agresores. En la ilustración, el maltratador es apenas un «monigote» sencillo, una persona aparentemente normal, pero con una sombra que da pavor. «La fachada y la capacidad de manipulación que tienen es brutal», explica Itziar. «A nadie le gusta que le señalen que es el malo, y la violencia coge fuerza del silencio».

Ese silencio es el que ellas rompen con lana. Itziar, que aprendió a tejer de niña y retomó las agujas tras la tragedia, ha tejido una red social literal. Tejiendo estas mariposas, «se generan vínculos donde se puede brindar ayuda. La violencia te aísla, te hace creer que los problemas de casa se solucionan en casa, y ahí es donde el agresor se hace fuerte», confiesa. Hoy, esas mariposas tejidas no son solo adornos; son amuletos. Hay víctimas de violencia que las llevan en el bolsillo cuando van a testificar a un juicio: «Les da la tranquilidad de saber que no están solas, que detrás de ese símbolo hay miles de personas».

Isabel Gallardo es la arquitectura pedagógica de este latido. Con una lucidez tajante, advierte sobre un mundo «líquido y volátil» que corre el riesgo de normalizar lo atroz. «¿Cuántas personas cambian de canal cuando ven una noticia así diciendo 'una más’?», se pregunta. Su respuesta es la educación desde la base: campañas de ajedrez para conectar personas, «pasos de cebra» hacia la igualdad infinita y cuentos que, como el de Nerea y Martina, enseñan valores antes de que el odio eche raíces. Cada año es una campaña diferente y ya van siete desde que lo pusieron en marcha. Charlas educativas que han ido impartiendo en centros educativos de todo tipo y en empresas. Allá donde les invitan.

Proyecto altruista

«No es solo educación académica, es poner en valor la capacidad humana», dice Isabel. Su proyecto no se comercializa, no busca el beneficio económico en un mundo capitalista. Es pura generosidad: «Viajamos kilómetros, sumamos ausencias de nuestros seres queridos, pero lo hacemos de corazón. Una mariposa tiene la actitud de una persona que se ha querido comprometer con este rechazo absoluto al maltrato».

Las mariposas con las que trabajan en sus actividades se usan para difundir valores por la igualdad. / INFORMACIÓN

En las aulas, se usa la cartulina, el papel y las plantillas, un material que los niños pueden manipular fácilmente para escribir los doce valores o decorar las gafas de la «nueva mirada». En las calles, tejen mariposas de lana, tejido que simboliza la red social; el hilo que une a una persona con otra. Se cuelgan en farolas, árboles o las que las víctimas llevan en el bolsillo al ir a declarar. La lana aporta calidez y resistencia a la intemperie. Isabel no puede obviar la cifra que hiela la sangre: 1.358 mujeres y 69 menores asesinados. Pero frente al pesimismo de un 2026 que ha visto repuntar los casos de violencia vicaria, ellas oponen una resistencia inquebrantable.

Sin embargo, para Itziar, este proyecto es, literalmente, el aire que respira. «Esto me da la vida. Sin esto, no sé dónde estaría. Isabel puso mariposas en mi día a día y me hace sostenerme en ellas». Es la victoria definitiva sobre el agresor: transformar el vacío en una semilla. Porque, como dice Isabel con una firmeza que desarma cualquier cinismo: «Ellos son los malos, pero nosotros somos más. Y esa batalla la tenemos que ganar». Alicante tiene el lunes una cita con esa mayoría que, mariposa en mano, ha decidido que el dolor no nos haga indiferentes, sino más humanos.