Las mascletás seguirán en Luceros estas Hogueras pese a los intentos judiciales para proteger la fuente

Las mascletás se quedan, por ahora, en la plaza de Luceros de Alicante. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante ha acordado suspender el procedimiento abierto sobre las mascletás en la plaza de Luceros hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resuelva el recurso de apelación relacionado con un caso previo. La decisión, recogida en un auto fechado el 8 de mayo de 2026 al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, mantiene en suspenso cualquier resolución definitiva sobre la continuidad de los disparos pirotécnicos mientras se resuelve la llamada cuestión prejudicial.

La resolución judicial parte de la petición del Ayuntamiento de Alicante, que solicitó la paralización del procedimiento, presentado por la entidad Salvem el Nostre Patrimoni, al existir otro litigio en curso directamente vinculado. En concreto, el consistorio argumentó la existencia de una posible prejudicialidad por la tramitación de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde el siguiente a su notificación.

Tras dar traslado a las partes, el juzgado ha considerado procedente aceptar la suspensión. El auto invoca el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite paralizar un procedimiento cuando su resolución depende de otra causa judicial "cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente (...) el tribunal (...) podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones".

En su fundamentación, la magistrada es clara al señalar la relevancia del procedimiento pendiente en el TSJCV. "El pronunciamiento que en su día recaiga (…) sí que va a tener especial relevancia en el fallo de este procedimiento". Y añade que el recurso de apelación en tramitación será "determinante para resolver la presente litis".

El auto también recuerda que existen otros procedimientos similares en los juzgados de Alicante que ya han sido suspendidos por el mismo motivo, consolidando así una línea de prudencia judicial a la espera de un criterio firme del alto tribunal autonómico.

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Suspendido sin afección al interés general

El juzgado subraya además que la paralización no perjudica el interés general ni a terceros, argumento clave para justificar la medida por la que suspenden las actuaciones hasta que sea "resuelto el procedimiento judicial de referencia". Así, en la parte dispositiva del auto se acuerda expresamente "acordar la suspensión de las actuaciones hasta que sea resuelto de manera definitiva y firme el recurso de apelación pendiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra la sentencia".

Como consecuencia, también queda suspendida la vista de práctica de prueba prevista para el 26 de mayo de 2026 a las 10:30 horas.

Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde el siguiente a su notificación y, en caso de interponer dicho recurso, se deberá constituir un depósito ante este juzgado. Por el momento, desde Salvem el Nostre Patrimoni, han indicado que interpondrán recurso contra la decisión del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante de suspender el procedimiento abierto sobre las mascletás en la plaza de Luceros.

Un conflicto judicial recurrente

El caso de las mascletás en Luceros no es nuevo. La asociación Salvem el Nostre Patrimoni lleva desde 2022 solicitando medidas cautelares para impedir los disparos pirotécnicos en la plaza, alegando posibles daños en la fuente de la plaza de Luceros, obra del escultor Daniel Bañuls.

La entidad señaló que "los daños en el cuerpo de la escultura se acumulan" con cada mascletà. Sin embargo, hasta la fecha, la Justicia ha rechazado de forma reiterada estas peticiones. La última negativa se produjo el pasado 18 de junio, cuando el mismo tribunal volvió a denegar las medidas cautelares por cuarta vez consecutiva.

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Mientras el TSJCV no resuelva el recurso pendiente, las mascletás seguirán celebrándose en Luceros.