Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante
La DGT alerta además de accidentes en Ondara y Novelda y de múltiples obras con carriles cerrados en la A-7 y la AP-7 desde Elche hasta Calp
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes 11 de mayo de una mañana especialmente complicada en varios puntos de la red viaria de Alicante, con retenciones importantes en Torrevieja y en los accesos hacia Valencia, además de accidentes, obstáculos en calzada y numerosas obras activas en autovías principales de la provincia.
La incidencia más destacada se registra en la N-332 a su paso por Torrevieja, donde la circulación es irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos. La DGT mantiene el nivel amarillo por congestión en uno de los tramos con más tráfico de la Vega Baja.
También presenta complicaciones la A-70 en Fontcalent, con retenciones entre los kilómetros 21,5 y 20 en dirección Valencia. A esto se suma un obstáculo fijo detectado en la misma autovía a la altura de El Campello.
La mañana deja además varios accidentes y obstáculos repartidos por distintas carreteras secundarias y comarcales. En Ondara, un siniestro afecta a la CV-725, mientras que en Novelda otro accidente obliga a extremar la precaución en la N-325. También se han notificado incidencias en la CV-930 en Escorratel, la CV-83 en Cases del Senyor y la CV-845 en Hondón de las Nieves.
Obras
En la A-7 se concentran buena parte de las obras activas este lunes. En Elche, a la altura de Carrús, permanece cerrado el arcén por trabajos de mantenimiento hasta la madrugada del martes. Muy cerca, en Algoda-Matola, la DGT advierte de un estrechamiento de carriles en la entrada hacia Valencia.
Además, hay varios carriles cerrados en la A-7 en la zona de Ibi y Alcoy, así como afecciones por obras entre Benamer y Alqueries de Benifloret.
La AP-7 también acumula incidencias relevantes. Entre Torrevieja y Orihuela Costa permanece cerrado el carril derecho hasta las 18.00 horas, mientras que entre Almoradí y Rojales hay restricciones en el carril izquierdo. En Benidorm se mantiene cerrado el arcén en una salida de la autopista hacia València.
A ello se añaden las obras de larga duración en el túnel de la AP-7 entre l’Olla y Calp, donde seguirá cerrado el carril izquierdo al menos hasta el próximo 5 de junio.
La DGT recomienda consultar el estado del tráfico antes de iniciar viaje y extremar la precaución en los accesos a Alicante, la Vega Baja y la Marina Alta, donde se concentran las principales incidencias de la mañana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingresada una mujer en el Hospital de Sant Joan como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero
- Los vídeos que deja la tormenta en la provincia de Alicante: calles convertidas en ríos y balsas de agua en plena ciudad
- Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
- Los peritos del juzgado cuestionan la necesidad de los tactos rectales por los que se acusa a Julio de España de agresión sexual
- La Aemet confirma los peores pronósticos para el sábado de comuniones en Alicante: alerta amarilla por lluvias y granizo en toda la provincia
- Alerta amarilla en Alicante: las lluvias torrenciales y el granizo ponen en jaque a la provincia
- El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
- Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante