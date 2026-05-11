Así será la nueva plaza de la Montañeta de Alicante: con juegos infantiles y un quiosco
El Ayuntamiento aprueba el anteproyecto con el que pretende sacar a concurso la gestión del parking por 8,5 millones para los próximos 15 años, incluyendo en el contrato una reforma del espacio público
El Ayuntamiento de Alicante avanza hacia la futura plaza de la Montañeta y espera aprobar este martes el anteproyecto de reforma. El trámite supone un paso previo a la licitación del parking subterráneo, que se espera adjudicar por 8,5 millones para los próximos 15 años, y cuya concesión incluirá necesariamente la remodelación de todo el espacio público. Unas obras que, de acuerdo con la información facilitada por el Consistorio, incluirá nuevos juegos infantiles y un quiosco de hostelería.
Que la plaza de la Montañeta de Alicante necesita un lavado de imagen es una evidencia para cualquiera que pasea por la zona. Desde el Ayuntamiento, se busca que ese lavado de cara vaya ligado a la futura concesión del parking subterráneo, por lo que incluirá las obras de mejora como una obligación para el contratista en el futuro concurso para hacerse con la explotación. Este martes, está previsto que la Junta de Gobierno local dé el visto bueno al estudio de viabilidad económico-financiero, que se impulsó a principios de marzo. Tras ello, se abrirá un nuevo periodo de exposición pública durante un mes, indispensable antes de que pueda procederse a la licitación de la concesión para el aparcamiento.
El proyecto: jardines, juegos, aceras...
El citado informe de viabilidad para la explotación del estacionamiento público incluye la reforma tanto de las instalaciones subterráneas como de la plaza, estableciendo un canon estimado de 8.553.529 euros. Según las recreaciones presentadas por el Ayuntamiento, dichas obras incluirán cambios en las aceras, con un nuevo pavimento; la inclusión de una zona de juegos infantiles; y un nuevo quiosco de hostelería con varias mesas
La instalación atiende alrededor de 30.000 entradas de vehículos mensuales
El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha comentado respecto a la fórmula escogida para la explotación que "las características de este servicio y la estructura y organización de los recursos propios del Ayuntamiento, motivan la gestión indirecta a través de un concesionario". En cuanto a la situación actual del aparcamiento, el edil popular sostiene que "se encuentra en buen estado", aunque requiere de una intervención "para renovación de pavimentos, impermeabilización, iluminación, accesibilidad e instalaciones complementarias", especialmente si se tiene en cuenta que la instalación atiende alrededor de 30.000 entradas mensuales de vehículos.
En este sentido, De Juan ha resaltado que "además de modernizar el aparcamiento subterráneo, también se acometerá la renovación de la plaza actuándose en elementos como el lucernario, la pérgola o la fuente, en este caso, para eliminar filtraciones en la instalación". El concejal también ha querido poner el foco en "la inclusión de una zona de juegos infantiles y un nuevo pavimento que mejorará la conexión con la fachada del edificio de Hacienda y la parroquia de Nuestra Señora de Gracia".
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingresada una mujer en el Hospital de Sant Joan como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero
- Los vídeos que deja la tormenta en la provincia de Alicante: calles convertidas en ríos y balsas de agua en plena ciudad
- Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
- Los peritos del juzgado cuestionan la necesidad de los tactos rectales por los que se acusa a Julio de España de agresión sexual
- La Aemet confirma los peores pronósticos para el sábado de comuniones en Alicante: alerta amarilla por lluvias y granizo en toda la provincia
- El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
- Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante
- Alerta amarilla en Alicante: las lluvias torrenciales y el granizo ponen en jaque a la provincia