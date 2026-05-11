Así será la nueva plaza de la Montañeta de Alicante: con juegos infantiles y un quiosco

El Ayuntamiento de Alicante avanza hacia la futura plaza de la Montañeta y espera aprobar este martes el anteproyecto de reforma. El trámite supone un paso previo a la licitación del parking subterráneo, que se espera adjudicar por 8,5 millones para los próximos 15 años, y cuya concesión incluirá necesariamente la remodelación de todo el espacio público. Unas obras que, de acuerdo con la información facilitada por el Consistorio, incluirá nuevos juegos infantiles y un quiosco de hostelería.

Que la plaza de la Montañeta de Alicante necesita un lavado de imagen es una evidencia para cualquiera que pasea por la zona. Desde el Ayuntamiento, se busca que ese lavado de cara vaya ligado a la futura concesión del parking subterráneo, por lo que incluirá las obras de mejora como una obligación para el contratista en el futuro concurso para hacerse con la explotación. Este martes, está previsto que la Junta de Gobierno local dé el visto bueno al estudio de viabilidad económico-financiero, que se impulsó a principios de marzo. Tras ello, se abrirá un nuevo periodo de exposición pública durante un mes, indispensable antes de que pueda procederse a la licitación de la concesión para el aparcamiento.

El proyecto: jardines, juegos, aceras...

El citado informe de viabilidad para la explotación del estacionamiento público incluye la reforma tanto de las instalaciones subterráneas como de la plaza, estableciendo un canon estimado de 8.553.529 euros. Según las recreaciones presentadas por el Ayuntamiento, dichas obras incluirán cambios en las aceras, con un nuevo pavimento; la inclusión de una zona de juegos infantiles; y un nuevo quiosco de hostelería con varias mesas

La instalación atiende alrededor de 30.000 entradas de vehículos mensuales

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha comentado respecto a la fórmula escogida para la explotación que "las características de este servicio y la estructura y organización de los recursos propios del Ayuntamiento, motivan la gestión indirecta a través de un concesionario". En cuanto a la situación actual del aparcamiento, el edil popular sostiene que "se encuentra en buen estado", aunque requiere de una intervención "para renovación de pavimentos, impermeabilización, iluminación, accesibilidad e instalaciones complementarias", especialmente si se tiene en cuenta que la instalación atiende alrededor de 30.000 entradas mensuales de vehículos.

En este sentido, De Juan ha resaltado que "además de modernizar el aparcamiento subterráneo, también se acometerá la renovación de la plaza actuándose en elementos como el lucernario, la pérgola o la fuente, en este caso, para eliminar filtraciones en la instalación". El concejal también ha querido poner el foco en "la inclusión de una zona de juegos infantiles y un nuevo pavimento que mejorará la conexión con la fachada del edificio de Hacienda y la parroquia de Nuestra Señora de Gracia".