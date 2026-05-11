Radiografía de los centros mujer en Alicante: 3.853 víctimas de violencia machista atendidas y un acompañamiento sin límite de tiempo

Los centros mujer de la provincia de Alicante atendieron en 2025 a un total de 3.853 mujeres víctimas de violencia machista, en una red que combina atención psicológica, social y jurídica con un seguimiento individualizado que, en muchos casos, se prolonga durante años.

Estos recursos ambulatorios, dependientes del comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer, se distribuyen en cinco puntos de la provincia: Alicante (24 horas), Dénia, Torrevieja, Elda y Elche, estos últimos con atención de 14 horas. Su objetivo es ofrecer una respuesta integral a problemáticas que van desde los malos tratos físicos, psíquicos o sexuales hasta la trata, la explotación sexual o los matrimonios forzados.

Del total de mujeres atendidas, 1.599 acudieron por primera vez el pasado año, mientras que 2.254 se encontraban en seguimiento, un dato que refleja la continuidad del acompañamiento. En conjunto, se realizaron 14.584 atenciones a lo largo del año. Por centros, Alicante registró 1.215 mujeres atendidas, seguido de Dénia con 1.197; Torrevieja con 758; Elda con 585; y Elche con 98. Además, la red también atendió a menores: 133 en Alicante, 63 en Dénia, 57 en Torrevieja, 70 en Elda y 18 en Elche. Este último abrió sus puertas en el último trimestre de 2025.

Una manifestación contra la violencia machista en la provincia. / INFORMACIÓN

El acceso a estos recursos se produce por tres vías: de forma directa, a través del teléfono gratuito 900 580 888 -operativo las 24 horas- o mediante derivación de servicios sociales, sanitarios, cuerpos de seguridad o centros educativos. Precisamente, las campañas de difusión impulsadas por el Comisionado están contribuyendo a incrementar el uso de estos servicios.

La intervención se adapta a cada caso. "Cada mujer cuenta con un seguimiento individualizado. Se abre un expediente y se elabora una historia social completa para evitar la revictimización, de modo que cualquier profesional pueda atenderla sin que tenga que repetir su historia. La frecuencia del seguimiento depende de cada caso: puede ser semanal o quincenal, según la gravedad y necesidades", explica Almudena Benito, coordinadora del centro mujer de Elche.

Proceso de acompañamiento

Ese acompañamiento no tiene una duración prefijada. "El acompañamiento se mantiene durante todo el proceso, sin límites temporales, incluso durante meses o años si es necesario. No se juzga a las mujeres, aunque interrumpan el proceso o retomen la relación con el agresor; el recurso permanece abierto para cuando decidan volver", añade Benito.

Tenemos convenios con entidades para inserción laboral para que la situación económica no sea un impedimento para seguir con el agresor Felipe del Baño — Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Valenciana

El enfoque multidisciplinar permite abordar no solo la situación de violencia, sino también sus consecuencias. A nivel psicológico, se trabaja en la identificación de los distintos tipos de violencia, los patrones de control o el ciclo de la violencia, además de desmontar mitos como el del amor romántico. En el plano social, se facilita el acceso a ayudas económicas como el ingreso mínimo vital o la renta valenciana, y se acompaña a las mujeres en su tramitación.

Cartel contra la violencia machista. / INFORMACIÓN

Uno de los pilares clave es la inserción sociolaboral, orientada a romper la dependencia económica. En este sentido, el comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer en la Comunidad Valenciana, Felipe del Baño Fernández, subraya que "no nos ponemos límites temporales con las víctimas, dependiendo de cada una tiene un tratamiento personalizado. Nuestra prioridad es sacarla del escenario de violencia y trabajamos con ella hasta que le podamos ofrecer una vida nueva lejos de ese escenario".

Del Baño incide en que muchas víctimas presentan "dependencia emocional, económica o de vivienda", por lo que el sistema busca eliminar esas barreras: "Ofrecemos a las víctimas que todo eso no sea un impedimento. Tenemos convenios con entidades para inserción laboral para que la situación económica no sea un impedimento para seguir con el agresor".

No hay un perfil específico

La red no establece un perfil único de víctima, ya que la violencia machista puede afectar a cualquier mujer, independientemente de su nivel educativo o situación económica. Además de la atención directa, los centros mujer desarrollan una importante labor preventiva. En 2025 se llevaron a cabo 2.090 acciones de sensibilización en colegios, asociaciones y entidades, con cerca de 40.000 participantes. Estas iniciativas no solo informan, sino que también permiten detectar casos, incluidos algunos de matrimonios forzosos en adolescentes.

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El modelo se completa con recursos itinerantes que acercan la atención a municipios pequeños, evitando desplazamientos y facilitando la discreción, así como con recursos residenciales para mujeres y sus hijos. El objetivo, insisten desde el Comisionado, es claro: que ninguna víctima quede sin atención y acompañarla hasta su recuperación completa, para que pueda reconstruir su vida lejos de la violencia.