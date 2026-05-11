Formación sanitaria
Sanidad cubre las 75 plazas ofertadas para especializarse en Enfermería en la provincia de Alicante
La segunda y la novena mejores notas del país en el examen que se celebró en enero eligen el Hospital General Doctor Balmis de Alicante
La Conselleria de Sanidad ha cubierto el 100 % de las plazas ofertadas de formación especializada en Enfermería, por lo que un total de 194 enfermeras internas residentes (EIR) se incorporarán al sistema sanitario público para realizar su residencia en los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. El periodo de formación comienza el próximo 5 de junio y la duración es de dos años. Precisamente, el 12 de mayo se conmemora como cada año el Día Internacional de la Enfermería.
De total de plazas ofertadas de Enfermería en la Comunitat Valenciana, 73 corresponden a la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, 18 a Enfermería Pediátrica, 23 son de Enfermería de Salud Mental, 13 de Enfermería del Trabajo, una de Enfermería Geriátrica y 66 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas).
Asimismo, por provincias, 75 residentes de Enfermería se formarán en centros sanitarios de la provincia Alicante, 21 en centros de Castellón y 98 en la provincia de Valencia.
Matronas
Cabe destacar que, de las 15 primeras futuras residentes de la especialidad Obstétrico-Ginecológica con mejor puntuación en toda España, cuatro han optado por hospitales de la Comunidad Valenciana. En concreto quienes elegían en segundo y en noveno lugar se han decantado por el Hospital General Doctor Balmis de Alicante. Y las que estaban en las posiciones duodécima y decimotercera han elegido para realizar su formación el Hospital Doctor Peset de Valencia.
Desde el pasado 23 de abril se está llevando a cabo el proceso de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada en los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas para los estudiantes de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, un proceso que finalizará el próximo 27 de mayo.
El plazo para que los estudiantes de Enfermería escogieran plaza para realizar su periodo de residencia ya ha finalizado y desde el lunes 4 de mayo están eligiendo plaza los estudiantes de Medicina.
Más plazas
Para este año, la Conselleria de Sanidad ha incrementado casi un 7 % la oferta de plazas de formación sanitaria especializada en la Comunitat Valenciana. En total, son 1.189 las plazas de distintas especialidades las que pueden escoger los estudiantes para llevar a cabo su periodo de formación en los centros sanitarios y hospitales de la Comunitat Valenciana, frente a 1.115 del curso pasado.
Por provincias, se ofrecen 396 plazas de formación sanitaria especializada en centros sanitarios de la provincia de Alicante, 667 plazas en centros de València y 126 en la provincia de Castellón.
Acreditación
En este sentido, la Conselleria de Sanidad afirma que está realizando un importante esfuerzo para impulsar la formación de los futuros profesionales del ámbito sanitario.
De hecho, desde el año pasado todos los hospitales de la Comunidad Valenciana cuentan con la acreditación de universitarios, por lo que se encuentran a disposición del alumnado para que realicen sus prácticas formativas.
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