El gobierno de Barcala vuelve a dejar en el aire la participación del alcalde en otra sesión "fantasma" de la comisión de Les Naus

Cuatro sesiones, pero mismo guion. La comisión municipal sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante ha celebrado este lunes una nueva reunión, en la que tampoco ha comparecido ninguna de las personas que estaban llamadas a participar. Hasta la fecha, solo uno de los 18 cargos políticos y técnicos citados ha decidido presentarse ante el órgano. Una situación que la izquierda considera una "estrategia" del PP para convertir las reuniones en "una ficción". Mientras, los populares mantienen en el aire si participará, tal y como avanzó que haría, el alcalde, Luis Barcala.

En la práctica, la reunión solo ha servido para fijar la hora de las próximas comparecencias que, visto el "éxito" de convocatoria de la comisión, parece probable que no lleguen a celebrarse. Se trata de la participación de representantes de Provia, la patronal de constructores que recurrió el pliego del contrato; Fraorgi, la empresa gestora de la cooperativa, cuyo administrador obtuvo una de las viviendas protegidas; y el Patronato Municipal de la Vivienda. Los encuentros se han programado para el próximo 22 de mayo.

Para la cita de este lunes, han rechazado acudir tanto la actual concejala de Empleo y Educación, Mari Carmen de España, llamada en calidad de concejala de Urbanismo entre 2018 y 2019; como los exediles del PP Carlos Castillo y María Dolores Padilla (actualmente, en el Síndic de Greuges y el Teatro Principal, y en su día responsables del área de Patrimonio); el exalcalde Gabriel Echávarri, del PSOE; el portavoz del tripartito de izquierdas, Natxo Bellido, que dirigió el área de Contratación; y otra concejala de aquel gobierno, la socialista Sofía Morales, también al frente de Contratación.

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