Temarios, pruebas de nivel y excursiones suspendidas en los centros educativos de Alicante por la huelga de profesores

La huelga indefinida de profesores arranca este lunes en la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad Valenciana para decir basta al deterioro de la enseñanza pública y para exigir mejoras salariales y laborales de los docentes tras la falta de acuerdos con la Conselleria de Educación. Un paro sin precedentes, que ha logrado unir, casi de forma extraordinaria, a todos los sindicatos del sector para dejar las aulas vacías de manera sostenida en pleno final de curso, coincidiendo con las evaluaciones de miles de alumnos. Más de 66.000 docentes están llamados a la convocatoria.

La movilización del profesorado va a tener como consecuencia, pese a la obligatoria existencia de servicios mínimos, que en la gran mayoría de colegios e institutos se deje de avanzar en los temarios, que haya exámenes en el aire, y que se vea bloqueada la Evaluación del Diagnóstico, unas pruebas que miden el rendimiento académico de los escolares y analizan el nivel de la enseñanza, similar al informe"PISA", pero español. También ha habido excursiones que han sido canceladas.

Encierro de profesores en el instituto Cayetano Sempere de Elche / Áxel Álvarez

¿Quién trabajará en los centros educativos?

En todos los centros públicos será obligatoria la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En los centros públicos de Infantil y Primaria, deberá de haber un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

En los centros de Educación Infantil, es obligatorio dos o tres educadores o educadoras según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente). En los centros específicos de Educación Especial, dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.

En los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, deberá de trabajar un docente por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

Una marea verde de profesores de la Zona Norte de Alicante se anticipa a la huelga / INFORMACIÓN

¿Qué reclaman los docentes?

La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSO, COS, CGT, CNT y la Plataforma Docents en Lluita han firmado un acuerdo unitario de negociación que recoge en ocho puntos 40 mejoras profesionales que los docentes exigen a la Conselleria de Educación.

Entre las exigencias figuran bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a 20 estudiantes; recuperación de las plantillas y la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo; y el refuerzo de los profesionales que trabajan en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales.

Los docentes piden también a la Conselleria de Educación un plan de adecuación climática de los centros, la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como Edificant, así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana.

Las organizaciones Stepv, UGT PV y CC. OO. PV han dirigido al profesorado una encuesta telemática con cuatro posibilidades que giran en torno al 11 de mayo o bien ya el 25. Los docentes tienen hasta el viernes para contestar. CONFLICTO EDUCATIVO. LOS PROFESORES VOTARAN SI VAN A LA HUELGA INDEFINIDAD A PARTIR DEL 11 DE MAYO / LLUÍS PÉREZ

También piden la recuperación del poder adquisitivo del profesorado de la Comunidad, que consideran que está "a la cola" de remuneraciones salariales de todo el Estado con una parte autonómica de la retribución que no se ha sido incrementada desde hace 19 años. Exigen cobrar una media de 500 euros brutos más al mes, una recuperación progresiva del 20 % del poder adquisitivo, la revisión anual del IPC, la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo, además de la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, entre otras medidas.

Otras de las demandas son la simplificación de procedimientos y la eliminación de informes duplicados, la apuesta por el valenciano mediante un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe y la cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y calidad educativa, y la retirada "de la censura llevada a cabo por el gobierno valenciano" a los autores catalanes y baleares del currículum de Bachillerato.