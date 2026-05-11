El tiempo en Alicante: lunes de sol primaveral... y martes de chubascos y calima

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma un comienzo de semana soleado en toda la provincia de Alicante hasta mañana martes, cuadno se esperan pequeños chubascos en la mayor parte de las comarcas a lo largo de la jornada. Un tiempo primaveral que, no obstante, no alcanzará el nivel de tormentas de la pasada semana. Además de estos chubascos débiles no se esperan grandes cambios en las temperaturas a lo largo de la semana, cuya máxima se situará en torno a los 27 grados y mínimas de 13 grados martes y miércoles. Para los alérgicos, otra advertencia: y es que se espera algo de calima mañana martes, aunque con niveles bajos, según ha informado MeteOrihuela.

Alicante

La semana arrancará con ambiente estable y cielos despejados, tras algunas nubes altas al final del domingo. El lunes lucirá plenamente soleado, con máximas que alcanzarán los 26 grados y una mañana suave en torno a los 16. El martes crecerán las nubes y podrán escaparse lluvias débiles, acompañadas de viento más intenso por la tarde. A partir del jueves volverán los intervalos nubosos y un descenso térmico que dejará valores más contenidos.

Elche

El predominio del sol y la estabilidad marcará el inicio de la semana, con temperaturas que subirán hasta los 27 grados y noches templadas. El martes aumentará la nubosidad y no se descarta alguna lluvia ligera, con rachas de viento en las horas centrales. La segunda mitad de la semana traerá más nubes y un ambiente algo más fresco, aunque sin grandes cambios bruscos.

Benidorm

Tras un domingo con nubes altas, el lunes se presenta despejado y agradable, con máximas cercanas a los 22 grados. El martes llegará más nubosidad y posibilidad de lluvia débil, en un contexto de tiempo variable. El jueves podría repetirse la inestabilidad con cielos cubiertos y precipitaciones intermitentes. El fin de semana se anuncia más ventoso, especialmente en la costa.

Elda

El interior disfrutará de un arranque de semana soleado y templado, con máximas de hasta 25 grados y mínimas frescas en torno a los 11. El martes se notará un aumento de nubes y alguna precipitación dispersa, junto a viento moderado. Desde el jueves el tiempo se volverá más variable y ligeramente más fresco, con cielos nubosos y ambiente menos cálido.

Torrevieja

La estabilidad dominará el lunes, con cielo despejado y temperaturas suaves entre 16 y 23 grados. El martes se esperan más nubes y lluvias débiles por la mañana, antes de una mejoría progresiva. A mediados de semana alternarán claros y nubes, con ambiente agradable. El sábado podría soplar viento fuerte de levante, dejando sensación más desapacible en el litoral.

Orihuela

Comienzo de semana soleado y cálido en la Vega Baja, con máximas que rondarán los 26 y 27 grados. El martes crecerán las nubes y podrá registrarse alguna lluvia débil, acompañada de rachas intensas de viento en la segunda mitad del día. Después regresará la calma relativa, aunque con más nubosidad y temperaturas algo más suaves hacia el fin de semana.

Alcoy/Alcoi

El interior norte arrancará con tiempo estable y soleado, máximas cercanas a los 23 grados y mañanas frescas. El martes aumentará la nubosidad y podrían caer lluvias ligeras, en un ambiente algo más revuelto. A partir del jueves dominarán los cielos nubosos y un descenso progresivo de las temperaturas, con valores más propios de primavera avanzada.

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Dénia

La semana comenzará con cielos despejados y ambiente agradable, con máximas alrededor de 23 grados. El martes se notará más nubosidad y posibilidad de alguna lluvia débil, sin descartar rachas de viento en la costa. El jueves volverá la inestabilidad con intervalos nubosos y precipitaciones intermitentes. El tramo final vendrá marcado por más viento y temperaturas algo más suaves.