Educación
El TSJCV rechaza suspender los servicios mínimos de Educación para la huelga indefinida de los profesores
El Tribunal alude al "interés general preponderante" de los alumnos de segundo de Bachillerato y a la necesidad de que afronten la Selectividad sin "incertidumbres" ni "zozobras"
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga indefinida de profesores que ha comenzado este lunes.
La Sala ha avalado el "escudo" que el departamento autonómico ha querido poner en las aulas para minimizar el impacto del paro histórico en los alumnos en plena recta final del curso, sobre todo, en los estudiantes de segundo de Bachillerato que tienen que presentarse a la Selectividad. Para este nivel, ha obligado al profesorado garantizar las evaluaciones, pese a coincidir con la convocatoria de huelga, lo que había agrandado el malestar del sector.
Los magistrados han desestimado así las medidas cautelarísimas solicitadas por los sindicatos CSIF y CCOO contra la resolución dictada el pasado 7 de mayo por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. El Tribunal considera que se dan las razones de "urgencia extraordinaria" para resolver sobre las peticiones de las dos organizaciones sindicales sin dar traslado previo para que se pronuncien a la Administración demandada y al Ministerio Fiscal, ante el inicio de la huelga.
El pronunciamiento de la Sala no entra en el fondo del asunto, pues es el objeto del recurso y requiere de un análisis más profundo, pero rechaza las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes al no apreciar en la resolución impugnada una "evidente falta de motivación" ni tampoco una "notoria y evidente falta de proporcionalidad en los servicios establecidos", según ha informado el TSJCV.
"Desde el ángulo de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y al observar los porcentajes de los servicios mínimos establecidos y su fundamentación, la Sala no encuentra evidentes y ostensibles defectos de motivación ni desproporciones notorias", concreta uno de los autos.
El Tribunal alude al "obvio interés general del funcionamiento del servicio público educativo", así como al derecho fundamental a la educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución española, "que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".
"Derecho a la educación"
Asimismo, los magistrados argmentan que "es consustancial a la huelga en los servicios públicos que los usuarios de esos servicios se enfrenten a molestias, distorsiones e incertidumbres relativas. Ahí reside la capacidad de presión de los trabajadores y su capacidad de negociación con el empleador. Pero el derecho de huelga encuentra un primer límite al enfrentarse a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la educación".
En esa línea, destacan especialmente los derechos e intereses de los alumnos de segundo de Bachillerato, que próximamente se van a enfrentar a la prueba de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad), que es "un hito muy destacado de sus vidas académicas y también de sus respectivos futuros profesionales".
La Sala constata en este punto "un relevante interés general en que todos esos alumnos afronten esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba".
Es precisamente por la ponderación de los intereses en conflicto y la consideración de que el interés general de esos alumnos es "preponderante" por lo que el Alto Tribunal valenciano desestima las peticiones de los sindicatos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingresada una mujer en el Hospital de Sant Joan como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero
- Los vídeos que deja la tormenta en la provincia de Alicante: calles convertidas en ríos y balsas de agua en plena ciudad
- Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
- Los peritos del juzgado cuestionan la necesidad de los tactos rectales por los que se acusa a Julio de España de agresión sexual
- La Aemet confirma los peores pronósticos para el sábado de comuniones en Alicante: alerta amarilla por lluvias y granizo en toda la provincia
- El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
- Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante
- Alerta amarilla en Alicante: las lluvias torrenciales y el granizo ponen en jaque a la provincia