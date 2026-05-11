La desaparición de una placa que inquieta al Casco Antiguo de Alicante

La reforma de la plaza Cagalaolla, en el Casco Antiguo de Alicante, ha dejado un vacío inesperado. La desaparición de la placa cerámica que reproducía el escudo del Marqués de Cagalaolla, y que durante años fue un símbolo que marcaba esta plaza, es ahora solo un hueco en la pared. La obra, inaugurada este fin de semana por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, según publicó en sus redes sociales, ha servido para renovar escaleras, muros y mobiliario urbano, pero ha dejado atrás un símbolo que para muchos representa la memoria del barrio.

Estas obras de reacondicionamiento comenzaron en julio de 2025, con un presupuesto de 415.162,50 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses, tras más de un año de espera por parte de los vecinos por el mal estado del entorno, que tuvo que ser apuntalado por riesgo de caída de las escaleras. Desde el Ayuntamiento indicaron entonces que la intervención incluía la demolición de las escaleras que conectan las calles Toledo y Lepanto para reforzar la cimentación, la revisión de las redes de agua subterráneas, el saneamiento de muros laterales, y la reposición de losetas, pavimentos, barandillas, iluminación y mobiliario urbano.

La placa no ha vuelto a su lugar, era el alma de la plaza, algo que identificaba este espacio y ahora no sabemos si se repondrá o qué futuro tendrá Raquel Escudero — Vecina

Sin embargo, entre los elementos que no han vuelto a su sitio figura la placa de azulejos que hacía honor al Marqués de Cagalaolla, un detalle que para muchos vecinos es mucho más que un adorno. Raquel Escudero, vecina de la plaza, señala su descontento al no haberse repuesto lo que considera un símbolo de la plaza, recordando la importancia de la placa para la identidad del lugar. "Se ha quedado bonita la plaza, pero la placa no ha vuelto a su sitio, era el alma de la plaza, algo que identificaba este espacio y ahora no sabemos si se repondrá o qué futuro tendrá", aseguró Escudero.

Detalle de la placa que se retiró por las obras y no ha regresado / INFORMACION

La pérdida de la placa

Aunque esta vecina no es la única que muestra su preocupación por el regreso de esta placa a su legítimo lugar. Amparo Martínez, residente en la plaza, insiste en la relevancia histórica del panel cerámico y su valor tanto para los residentes como para los visitantes. "Nos dijeron que la estaban arreglando, pero ya se abrió y no sabemos nada de ella. Es verdad que estaba rota y le faltaban dos trozos, pero nos gustaría que volviera porque era lo que hacía especial a esta plaza cuando venía gente a verla", comenta Martínez.

Es verdad que estaba rota y le faltaban dos trozos, pero nos gustaría que volviera porque era lo que hacía especial a esta plaza cuando venía gente a verla Amparo Martínez — Vecina

Por su parte, Montse Escudero, también del barrio, explica que la retirada de los azulejos cuando comenzó la obra generó preocupación sobre si la placa se repondría cuando finalizaran los trabajos. "La placa estaba incompleta, le faltaban dos piezas que se suponía se iban a reponer con el mismo material, pero aún no tenemos información. La plaza está lista, pero sin la placa pierde parte de su identidad", detalla Escudero.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para consultar acerca de la reposición de esta placa, aunque, por el momento, sin respuesta.

La placa estaba incompleta, le faltaban dos piezas que se suponía se iban a reponer con el mismo material, pero aún no tenemos información Montse Escudero — Vecina

Protección del patrimonio

Y es que muchos son los que señalan la importancia de esta placa, pese a que su ausencia tras una obra no es la única en la ciudad. El portavoz de la asociación Alicante Vivo, Alfredo Campello, advierte de que la situación no es aislada en la ciudad de Alicante. “No solo es esta plaza. También en la plaza de Yolanda Escrich, en la calle Lorenzo Carbonell, se retiró una placa de azulejo realizada por el escultor Gutiérrez y nunca volvió. Hemos solicitado que estas placas sean catalogadas y protegidas para evitar su desaparición, porque son monumentos también. En la ciudad hay varias calles donde placas similares han sido retiradas y no sabemos si volverán a colocarlas", explicó Campello, quien subrayó la importancia de preservar estos elementos, que forman parte del patrimonio cultural y visual de Alicante, y lamenta que la historia no tenga una mejor protección.

Hemos solicitado que estas placas sean catalogadas y protegidas para evitar su desaparición, porque son monumentos también Alfredo Campello — Portavoz de Alicante Vivo

Precisamente, el marquesado de Cagalaolla es uno de los más curiosos de Alicante. El título fue otorgado por el Papa León XIII y el primero en ostentarlo fue Juan Bautista Rocamora Picó, cuyo trabajo estaba vinculado al Puerto de Alicante, especialmente a la estiba de madera procedente de los países nórdicos. Con la Guerra Civil y el bloqueo portuario, la actividad del marquesado disminuyó y la herencia se dividió entre sus descendientes. El Marqués de Cagalaolla poseía numerosos edificios en el Casco Antiguo de Alicante, muchos arrendados a marineros y trabajadores portuarios, y su presencia histórica está ligada a la identidad de este barrio.