Alicante avanza hacia la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento con dudas sobre el diseño

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante avanza, aunque lo hace con dudas sin resolver. El ejecutivo local de Luis Barcala ha adjudicado este martes los dos estudios previos necesarios para su desarrollo: uno sobre la configuración de las obras y otro relativo a los futuros cambios en las líneas de transporte público, que verán suprimido su paso por la zona.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la elaboración de ambos documentos, encargando el estudio sobre los trabajos y la afección en el entorno a A-Ingeniería Research and Consultin; y la asistencia técnica para la modificación de las líneas de autobús a la consultora Ingartek Consulting S.L. Las dos adjudicaciones se han sellado por 48.937,72 y 66.550 y euros, respectivamente. Ahora, ambas compañías deberán presentar sus proyectos en cuatro y tres meses, para que sirvan como base del futuro concurso público para la peatonalización definitiva de la plaza.

Mientras, el gobierno municipal mantiene en el aire cuestiones derivadas de la actuación, como el futuro de la fuente ubicada en el pavimento de la plaza, que fue construida en 2009 y que permanece averiada desde hace años. En la misma línea, tampoco se ha dado respuesta por ahora a si la peatonalización del Ayuntamiento dará lugar también a la supresión del paso de autobuses por la Rambla.

En 2027, si no hay más retrasos

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante fue anunciada por el alcalde Luis Barcala después de que la caída de cascotes de grandes dimensiones de la fachada del Consistorio forzase a cerrar temporalmente el tráfico.

En ese momento, el dirigente popular señaló que la clausura del espacio se llevaría a cabo definitivamente mediante la reforma del entorno, rechazando una actuación provisional con maceteros, como llevó a cabo el tripartito en su día para la avenida de la Constitución, aunque finalmente Barcala recurrió a la misma fórmula durante las fiestas de Navidad.

Ahora, la adjudicación de estos dos estudios promete avanzar en un proyecto que busca transformar el entorno inmediato del Ayuntamiento y que, en un primer momento, el alcalde fechó para antes de las Hogueras de 2026. Tras los retrasos en la tramitación, el nuevo horizonte del equipo de gobierno contempla que el espacio se encuentre acabado antes del próximo año.