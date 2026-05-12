El Ayuntamiento de Alicante se abre a revisar el contrato de la zona azul y naranja tras recibir dos recursos contra el pliego

El Ayuntamiento de Alicante abre la puerta a revisar el contrato para gestionar la grúa municipal y la zona azul y naranja. El servicio, que se prevé sacar a concurso por 140 millones de euros para los próximos 19 años, ya ha sido recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por dos de las empresas interesadas en su gestión. Por ello, el ejecutivo local de Luis Barcala asegura que aguardará a la resolución del TACRC para tomar una decisión, pero que, independientemente de la postura del órgano, tendrá en cuenta los argumentos planteados de cara al futuro contrato.

Hasta la fecha, dos compañías interesadas en la millonaria adjudicación han recurrido el pliego de condiciones. La primera en hacerlo fue Setex-Aparki, cuyo escrito ante el TACRC fue notificado al Ayuntamiento el pasado 6 de mayo. En líneas generales, la compañía aprecia que la dimensión del contrato (que aglutina el servicio de estacionamiento regulado, el de la grúa y el depósito de vehículos) es suficiente para que la licitación se lleve a cabo por lotes, en vez de una única adjudicación. Ahora, al recurso de la citada mercantil se suma el de Vectalia, que solicita la anulación del concurso por diversos motivos relacionados con el régimen transitorio del mismo, la configuración del depósito de vehículos, la supuesta indefinición de determinadas condiciones técnicas y la alegada inviabilidad económica del contrato, algo de lo que ya ha advertido incluso el ministerio de Hacienda.

Además, no es el único "contratiempo" que ha sufrido el contrato, prorrogado de forma extraordinaria y cuya renovación había sido anunciada por el Consistorio alicantino para el primer semestre de 2025. El gran volumen de consultas técnicas formuladas al Ayuntamiento por compañías interesadas ha forzado al ejecutivo local a ampliar el plazo de presentación de ofertas en un mes, hasta junio de 2026, para que los funcionarios municipales puedan atender todos los requerimientos.

Ante esta situación, el equipo de gobierno abre la puerta a revisar los pliegos, ante el revuelo que ha generado su licitación, aunque pide aguardar a la resolución de los recursos. "Vamos a ver lo que nos dice el TACRC, que suele resolver con cierta celeridad, y en función de esa resolución, si nos toca modificar, evidentemente lo modificaremos y, si no, pues valoraremos lo que se indica para tomarlo en consideración", ha señalado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar.

Más plazas

La convocatoria del procedimiento de licitación se aprobó el pasado 7 de abril por parte de la Junta de Gobierno Local. En dicho expediente se detalla que el contrato incluye también la necesaria construcción de un nuevo depósito municipal de vehículos en la Vía Parque, en el entorno de Rabasa y San Agustín. De hecho, el elevado coste que supondrá esta infraestructura para la empresa responsable es, según ha detallado el gobierno local, la razón por la que la extensión del contrato se ha aumentado hasta casi las dos décadas.

Entre las principales novedades que incluirá el servicio, de acuerdo con el ejecutivo de Luis Barcala, destaca la incorporación de 2.542 nuevas plazas naranja en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa Sur, el entorno de los juzgados y Princesa Mercedes. Además, los residentes podrán hacer uso de estos espacios de forma gratuita, en vez de con un precio bonificado como hasta ahora, de 30 céntimos de lunes a viernes y 15 céntimos los sábados. El resto, unas 535, serán en zona azul en rotación.

La decisión constata la marcha atrás del ejecutivo municipal en la creación de casi 8.000 nuevas plazas de zona azul y naranja, que finalmente quedarán en menos de la mitad. El Ayuntamiento de Alicante rebajó sus pretensiones para incrementar el estacionamiento regulado tras las críticas vecinales y aseguró que no afectaría a la gran mayoría de barrios que alzaron la voz contra la medida. Además, también se decidió que las plazas destinadas a residentes fueran gratuitas en toda la ciudad (tanto las nuevas como las existentes) y que permitan a los vecinos hacer uso de ellas hasta cinco días consecutivos, también en zonas adyacentes. Con el nuevo contrato, San Blas, Campoamor, Altozano, Carolinas Bajas, El Pla-Hospital y Playa de San Juan no tendrán nuevas plazas de aparcamiento en zona azul ni naranja.