El Ayuntamiento de Alicante prepara cambios en el jurado de las Hogueras

El 2026 no será un año más para las Hogueras de Alicante: la categoría Especial contará con 12 comisiones, únicamente una por debajo del máximo histórico marcado en 2013. Esta circunstancia no solo supondrá una mayor competición por construir el mejor monumento del 2026, sino que, además, traerá consigo cambios en las bases del jurado.

Tal y como ha confirmado este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, los cambios en la máxima categoría de las Hogueras obligarán a modificar las normas del concurso. "Todos los años nos reunimos con la Federació de Fogueres y la de Especiales para cerrar las bases, que se van modificando a petición de los principales responsables", ha recordado la edil popular. Aunque, para este 2026, ese encuentro todavía no se ha producido, Cutanda sí que ha confirmado que "no va a ser igual que el año pasado".

Votación más simple

Al respecto, según ha podido saber INFORMACIÓN, la principal diferencia se centrará en el sistema de votación del jurado ante el secretario municipal. Hasta ahora, los vocales dle jurado realizaban una primera selección a modo de "criba", dividiendo las candidatas entre un bloque A y uno B. Tras ello, el jurado se volvía a pronunciar sobre las hogueras incluidas en el grupo principal, escogiendo de ahí a la ganadora. Para este año, se busca simplificar ese funcionamiento. Eso sí, una fórmula más escueta podría suponer también más opciones de empate y, con ello, de polémica. Por ello, las comisiones de Especial continúan ultimando los detalles de su propuesta antes de presentarla ante el Ayuntamiento de Alicante, quien tendrá la última palabra al publicar las bases del concurso.

Además, también está previsto modificar la selección de los distintos vocales. De acuerdo con las bases actuales, deben ser profesionales de diferentes sectores (como artistas, constructores o arquitectos) que se agrupan por categorías. Después, cada una de las hogueras de Especial recibe de forma aleatoria uno de los ámbitos y selecciona a dos personas relevantes dentro de él: un titular y un suplente. Para este año, dado el incremento de comisiones, el total de profesiones pasará de contar con diez grupos a doce, uno para cada hoguera.

Propuesta de la Federació de Fogueres

Por su parte, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, indicó que, pese a que todavía no ha recibido la consulta de la concejalía de Fiestas, ya cuentan con sus propias propuestas. "Nos gustaría que el jurado sea hermético, profesional y que tenga conocimientos en la materia como diseñadores o arquitectos", aseguró Olivares.

Precisamente, estas peticiones de hermetismo y profesionalidad por parte de la Federació de Fogueres, llegan una semana después de la polémica por la filtración de las listas de las elegidas, sobre todo en el caso de las candidatas infantiles. Tras esto, la Federació aprobó la reforma del Reglamento del Sistema de Elección de les Bellees del Foc i les seues Dames d’Honor, que incluye, por primera vez, la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias a los jurados que incumplan la confidencialidad o los protocolos.