Todas las novedades de la plaza de la Montañeta de Alicante, en el aire

La nueva concesión del aparcamiento de la plaza de la Montañeta traerá consigo toda una renovación de la plaza, desde las zonas infantiles a la configuración del tráfico, pasando por un nuevo quiosco-bar. Eso sí, el Ayuntamiento de Alicante abre la puerta a introducir cambios: el anteproyecto de reforma se somete ahora a exposición pública durante un mes en el que, según han señalado desde el ejecutivo de Luis Barcala, todos los aspectos son susceptibles de modificación.

Desde el Consistorio se persigue que el contrato para gestionar el parking subterráneo, con el que se prevé recaudar 8,5 millones para los próximos 15 años, incluya la obligación de reformar toda la plaza, necesitada de un lavado de cara desde hace años. Este martes, la Junta de Gobierno local ha dado el visto bueno al estudio de viabilidad económico-financiero, que se impulsó a principios de marzo, y el diseño se abrirá ahora a aportaciones antes de que se proceda a la licitación de la concesión para el aparcamiento.

Entre las cuestiones que debe definir el futuro proyecto, se encuentra la configuración de la movilidad en el entorno. De acuerdo con la recreación presentada por el Ayuntamiento, se contempla la eliminación de la curva que permite cambiar de sentido a la altura de Calvo Sotelo y, con ella, de los árboles de grandes dimensiones plantados a finales de los años 80. En la misma línea, tampoco se prevé mantener las bandas de aparcamiento para motocicletas ubicadas actualmente frente a la sede de Hacienda, ni el carril bici que recorre dicha parte de la plaza. A cambio, se extendería considerablemente la superficie peatonal, ampliando el espacio de la Montañeta destinado a los viandantes.

Un nuevo quiosco-bar

El anteproyecto también incluye la construcción de un nuevo quiosco-bar. Según el vicealcalde, Manuel Villar, aunque todavía está pendiente de concretarse la fórmula para su explotación, está previsto un procedimiento similar al de la plaza del Músico Óscar Tordera Iñesta, donde la reforma del entorno contempló la creación del establecimiento, pero su gestión se adjudicó posteriormente a una compañía diferente. Junto a este punto, se apuesta por reducir el tamaño de la fuente actual, destinando parte de esta zona a un área de juego infantil. Además, se suprime la caseta municipal que acoge cada año un belén de la Asociación de Belenistas de Alicante.

No obstante, todo esto podría cambiar. Desde el ejecutivo local que dirige Luis Barcala se ha insistido este martes en que lo presentado constituye únicamente un concepto básico y que, en el proceso de exposición pública que se prevé abrir durante los próximos días, el Ayuntamiento está abierto a incorporar aportaciones.