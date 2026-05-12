Educación cifra el seguimiento del segundo día de huelga en un 35 % y los sindicatos en un 75 % en Alicante

El segundo día de huelga de profesores sigue teniendo su impacto en los colegios e institutos de la provincia, nuevamente con cifras dispares entre la Conselleria de Educación y los sindicatos.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el 32,11% de los profesionales de la enseñanza están secundando el paro, según los datos de la Administración autonómica a las 13 horas. Por provincias, en Alicante es del 31,73%; Castellón, 27,92% y Valencia, 33,72%, según las mismas fuentes. STEPV, CSIF, CCOO i UGT elevan la participación en un 75 % de forma global, una cifra que califican de "inédita", pese a que advierten de que todavía hay "numerosos centros" que no han contestado a la encuesta.

Pese a la diferencia de cifras, las dos partes coinciden en que el seguimiento ha bajado respecto al arranque masivo de la movilización. Y es que ayer paro fue secundado, al menos, por un 49 %, según Educación (actualizados a las 17 horas). Un seguimiento que los sindicatos convocantes elevaron hasta incluso el 90 % de forma global, ya que hubo numerosos centros funcionando, exclusivamente, con los servicios mínimos, avalados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) tras un recurso sindical.

Las aulas del CEIP Monte Benacantil de Alicante durante la primera jornada de huelga. / ALEX DOMÍNGUEZ

Servicios mínimos

De acuerdo a los servicios mínimos establecidos, todos los centros públicos será obligatoria la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En los centros públicos de Infantil y Primaria, deberá de haber un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

En los centros de Educación Infantil, es obligatorio dos o tres educadores o educadoras según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente). En los centros específicos de Educación Especial, dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.

Manifestación de profesores en el inicio de la huelga indefinida, este lunes en Alicante / ALEX DOMINGUEZ

En los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, deberá de trabajar un docente por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

El TSJCV ha avalado el "escudo" que el departamento autonómico ha querido poner en las aulas para minimizar el impacto del paro histórico en los alumnos en plena recta final del curso, sobre todo, en los estudiantes de segundo de Bachillerato que tienen que presentarse a la Selectividad. Para este nivel, ha obligado al profesorado garantizar las evaluaciones, pese a coincidir con la convocatoria de huelga, lo que había agrandado el malestar del sector.