Las enfermeras de Alicante reclaman poder prescribir más fármacos para reducir las listas de espera

Las enfermeras de la provincia de Alicante reivindican, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Enfermería, mejoras urgentes en el sistema sanitario, especialmente ante la “grave falta estructural” de profesionales, el aumento de las agresiones y la necesidad de desarrollar plenamente la prescripción enfermera.

Durante el acto celebrado en la plaza 25 de Mayo de Alicante con talleres de toma de tensión o para evitar atragantamientos, y participación popular en forma de mensajes y peticiones, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, ha advertido de que la provincia cuenta con “menos de cinco enfermeras por cada mil habitantes”, una cifra muy inferior a la media de la Comunidad Valenciana y de España. “Nos faltan casi 1.500 enfermeras para equipararnos al resto del territorio autonómico, unas 2.800 para llegar a la media nacional y hasta 8.000 para alcanzar las ratios europeas”, ha detallado.

Ocho agresiones a profesionales se produjeron en la provincia en 2025 y la mayoría acabaron en el juzgado

Lejos de Europa

La representante colegial alerta además de que, al ritmo actual, “faltarán entre 22 y 29 años para llegar a esa media europea”. Es decir, están aún muy lejos. Actualmente, trabajan en la provincia unos 9.700 profesionales de Enfermería.

El colectivo denuncia que esta situación genera una elevada sobrecarga asistencial y mantiene la precariedad laboral en muchos contratos, pese a los esfuerzos realizados para consolidar plantillas.

Angulo también reivindica un mayor liderazgo enfermero dentro del sistema sanitario y critica el “techo de cristal” que todavía limita el acceso de las enfermeras a puestos de gestión y dirección.

“Queremos seguir estando presentes en aquellos lugares donde se gestiona y queremos poder dirigir un centro de salud si es necesario, porque por formación tenemos los mismos créditos que otros profesionales”.

Queremos poder dirigir un centro de salud si es necesario porque tenemos los mismos créditos que otros profesionales Montserrat Angulo — Presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante

Solo una guía

Otro de los asuntos centrales en el acto por el Día Internacional de la Enfermería ha sido la reclamación de una mayor implantación de la prescripción enfermera en la Comunidad Valenciana. La presidenta colegial ha recordado que actualmente existen diez guías aprobadas para la indicación y prescripción colaborativa de medicamentos, aunque su aplicación es desigual entre comunidades autónomas.

En el caso de la Comunidad Valenciana, ha recordado, solo se puede prescribir en el ámbito de heridas y quemaduras. Esta capacidad está operativa desde mayo de 2025, tras la publicación de la guía de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica para quemaduras

La presidenta del Colegio de Enfermería defiende que ampliar estas competencias, “siempre dentro de nuestro ámbito”, permitiría “mejorar las listas de espera y cuidar mejor a los pacientes”. Sin embargo, el director territorial de Sanidad en Alicante, Francisco Ponce, presente en el acto, ha apuntado que "se está trabajando tanto en España como en las comunidades para poder sacar adelante las guías adecuadas. De momento no hay ninguna cerca", ha contestado en respuesta a la pregunta de si se aprobará próximamente otra autonómica.

En otras comunidades hay más protocolos desarrollados, entre ellos deshabituación tabáquica, anestésicos locales, diabetes, hipertensión, ostomías, anticoagulación oral, fiebre e infección del tracto urinario.

Sara Fernández

Preocupación por las agresiones

El colectivo también ha mostrado su preocupación por las agresiones a profesionales sanitarios. Según los datos que maneja la entidad colegial, el pasado año se registraron ocho agresiones a enfermeras en la provincia de Alicante, de las que seis acabaron en sede judicial, algunas con sentencia y otras pendientes de resolución.

“Debemos tener tolerancia cero con las agresiones a los profesionales”, reclama.

Apoyo institucional

Por otro lado, Ponce ha destacado la voluntad de colaboración entre la administración sanitaria y el colectivo enfermero.

“La administración pública tiene que estar al lado de los pilares de nuestra sanidad. Facultativos y enfermeros son los que dan vida al trabajo diario de los sanitarios”, ha afirmado.

El director territorial de Sanidad ha recordado además que al inicio de la legislatura se creó una jefatura específica de Cuidados de Enfermería en la Comunidad Valenciana para trabajar en la mejora de ratios y reforzar el papel de las enfermeras en el sistema sanitario.

“Se está trabajando para ver de qué forma se pueden mejorar esos ratios”, concluye.