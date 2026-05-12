Jaque al contrato de transporte público de Alicante: un juzgado tumba parte del pliego

Nuevo revés judicial a un contrato del Ayuntamiento de Alicante. Tras la batalla judicial por la adjudicación del servicio de Zonas Verdes, que costó a las arcas municipales cerca de un millón de euros en concepto de indemnización, la Justicia anula ahora parte del pliego del servicio de transporte público, cuya concesión se puso en marcha el pasado 2023. En concreto, el juzgado admite parcialmente el recurso de la asociación Gestión Transporte de Viajeros (GTV) y ordena suprimir algunas de las cláusulas. Una sentencia que, pese a que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, abre la puerta al "reinicio" del procedimiento.

De acuerdo con la sentencia dictada por el magistrado José María Magán, titular del juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 del Tribunal de Instancia de Alicante, la cláusula del pliego que obligaba a contar con experiencia en transporte urbano de autobuses, en un único contrato, durante los tres últimos años, y con una flota mínima de 71 autobuses "exigía experiencia de forma excesivamente cerrada", pudiendo convertirse en "una barrera de entrada" así como "favorecer a operadores incumbentes o a grandes empresas ya presentes en servicios urbanos de gran dimensión, y excluyendo a empresas con experiencia relevante en transporte regular interurbano, metropolitano, discrecional de gran volumen o servicios equivalentes".

Este era, principalmente, el argumento central del recurso de la GTV, representada por el letrado José Miguel González, quien ha señalado a INFORMACIÓN que el pliego "parecía claramente redactado a medida" para que su adjudicación "fuera a parar a la anterior concesionaria", como terminó ocurriendo finalmente. En este sentido, el magistrado aprecia que dicha cláusula "vulnera los principios de proporcionalidad y libre concurrencia" y debería haberse previsto "una formulación más abierta que permitiera acreditar solvencia mediante experiencia equivalente en servicios de transporte colectivo de viajeros de complejidad comparable".

¿Reinicio del concurso?

Por todo ello, el juez estima parcialmente la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la asociación y, en su consecuencia, declara "contraria a Derecho" la cláusula 28.2 del pliego de condiciones, obligando al Ayuntamiento a "reformular los requisitos de solvencia técnica de forma proporcionada y abierta a experiencias equivalentes". Por tanto, la sentencia fuerza igualmente al Consistorio a anular como consecuencia de lo anterior la adjudicación que había sido objeto de impugnación, reiniciando el proceso.

Contra esta decisión cabe recurso, que debería ser interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Desde el Consistorio, el vicealcalde Manuel Villar ya ha avanzado que el ejecutivo local se opondrá al fallo: "Aunque respetamos evidentemente las resoluciones judiciales, vamos a recurrir", ha avanzado.

Al respecto, el edil popular sostiene que "la sentencia lo que dice es que el juez entiende que no se debería ser tan exigentes en la solvencia", pero opina que "Alicante debe ser lo suficientemente exigente" por lo que se impuso "una solvencia para que viniesen aquellos que pudiesen prestar un servicio de calidad".

Por otra parte, fuentes de Vectalia, la empresa adjudicataria que se personó en el procedimiento, han asegurado a INFORMACIÓN que se encuentran valorando la opción de impugnar la decisión.