La jueza reclama al Ayuntamiento de Alicante más documentación sobre la enajenación de la parcela de Les Naus

La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas de Les Naus ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante información sobre el expediente de enajenación de la parcela, según han informado fuentes judiciales. Asimismo, exige a la cooperativa promotora del proyecto, exige a la Sociedad Cooperativa Residencial Les Naus y a su gestora, Fraorgi, sus actas fundacionales, el listado de socios y los contratos suscritos con tres mercantiles. Una documentación reclamada por los fiscales Anticorrupción de Alicante, Pablo Romero y Fran Marco.

La petición de esta nueva documentación se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y de una de las defensas. Concretamente, la jefa del Servicio de Contratación e investigada en la causa, María Pérez Hickman, quien a través de su abogado ha solicitado que la magistrada pida al Consistorio los antecedentes del suelo desde 2016 y dos expedientes sobre su venta para que se aporten a la causa antes de su declaración, prevista para el próximo 20 de mayo.

La instructora Amparo Rubio, titular de la plaza número 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, ha dictado este martes una providencia en la que requiere de urgencia al Ayuntamiento el expediente administrativo íntegro de la licitación y adjudicación de esta parcela municipal, que cuenta con una superficie de 8.618 metros cuadrados.

Sin embargo, el rastro documental solicitado es más amplio. A petición de la defensa de Pérez Hickman, la jueza también ha ordenado remitir los antecedentes del proceso de enajenación que se remontan al año 2016. El objetivo es que estos expedientes obren en poder del juzgado antes de que comiencen las declaraciones de los primeros investigados a finales de mes.

Asimismo, la providencia también exige a la promotora la entrega de: las actas de constitución de junio de 2018 y de sus órganos rectores; el listado de los socios constituyentes; y los contratos firmados entre la cooperativa y tres mercantiles implicadas en el proyecto.

Las declaraciones de investigados del caso Les Naus arrancarán el próximo 20 de mayo, fecha en la que se ha señalado ya tanto la de declaración de políticos y técnicos imputados, entre otros, así como de los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante que tenían que haber comparecido el pasado viernes y que no acudieron alegando que no habían recibido citación alguna.

Las declaraciones

Tras haberlos citado personalmente a través de la Policía, el juzgado confía en celebrar a lo largo de la mañana del 20 buena parte de los interrogatorios. Los técnicos que el pasado viernes no acudieron a la sede judicial citados en la calidad de testigos son la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un TAG (Técnico de Administración General) de dicho servicio y el arquitecto jefe del departamento técnico de Control de Obras. La responsable de Patrimonio fue quien alertó de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las viviendas protegidas del residencial de La Condomina.

Entre los investigados citados esa mañana están el jefe de la sección de Vivienda Protegida de la Generalitat, Roberto Palencia, el funcionario que validaba los visados, entre ellos el de su pareja, y admitió haberla "cagado"; la exedil de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, vecina de Les Naus al igual que su suegro y su excuñada; la jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también tienen pisos en el residencial; y el arquitecto municipal Francisco Nieto, igualmente propietario de una vivienda; así como el promotor y gestor de la cooperativa a través de la mercantil Fraorgi, Francisco Ordiñana.

El suegro de la exconcejala también ha solicitado un cambio de fecha en su declaración, prevista para el 5 de junio junto a otros adjudicatarios de viviendas también imputados, y se ha señalado también para el 20 de mayo. Para el 5 de junio hay señaladas las declaraciones de otros nueve adjudicatarios, también como investigados.

Una sala de vistas que se queda pequeña

Ante las dimensiones de la causa, la sala de vista del juzgado se ha quedado pequeña para albergar a las defensas de los quince investigados y de las acusaciones, motivo por el que se ha dispuesto que tengan lugar en el salón de actos de los juzgados de Pardo Gimeno.

El juzgado ha pedido la máxima celeridad en la entrega de la documentación para que esté disponible antes de los interrogatorios.