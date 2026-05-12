Médicos y científicos de Alicante participan en un proyecto europeo para reducir el riesgo de cáncer en pacientes con múltiples pólipos en colon y recto

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (Isabial) participan en el Consorcio Europeo de Poliposis Adenomatosa Familiar, un proyecto internacional centrado en mejorar el manejo y seguimiento de pacientes con esta enfermedad hereditaria de alto riesgo oncológico. Se trata de una patología en la que los pacisntes tienen múltiples pólipos en colon y recto, además en una franja de edad joven, entre 25 y 45 años.

El consorcio trabaja en el desarrollo de estrategias más personalizadas para el control de esta patología y está integrado únicamente por nueve centros europeos, del que forman parte el hospital alicantino e Isabial.

La participación del centro alicantino en este proyecto se ha presentado durante la novena edición del curso de gastroenterología y la decimoquinta edición del Curso de Hepatología organizados por el Servicio de Medicina Digestiva, en el Hospital Doctor Balmis.

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, ha destacado que “la participación en este proyecto europeo pone de manifiesto el compromiso de nuestros profesionales con la investigación, la innovación y la mejora continua de la atención a pacientes con patologías complejas”.

El proyecto está liderado por la profesora doctora Evelien Dekker, del Centro Médico Universitario de Ámsterdam. En el Hospital Doctor Balmis, los responsables son el doctor Rodrigo Jover, jefe del Servicio de Medicina Digestiva y responsable del Grupo de Investigación en Cáncer Colorrectal: Prevención y Manejo de Isabial, junto con la doctora Sandra Baile, adjunta del servicio.

El control de la patología pretende evitar cirugías agresivas

Seguimiento adaptado a cada paciente

La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad hereditaria causada principalmente por una alteración genética en el gen APC. En sus formas más agresivas, los pacientes desarrollan desde edades tempranas numerosos pólipos en el colon y el recto y, si no reciben tratamiento, el desarrollo de cáncer colorrectal es prácticamente inevitable entre los 35 y 45 años. Además, pueden aparecer lesiones en el duodeno y el estómago, e incluso tumores fuera del tracto digestivo, lo que obliga a mantener un seguimiento médico continuado incluso después de la cirugía.

“El objetivo principal del estudio es evaluar una nueva estrategia de vigilancia y tratamiento endoscópico personalizada para estos pacientes”, ha explicado el doctor Jover. El estudio plantea un cambio en el modelo tradicional de revisiones periódicas fijas por un seguimiento adaptado a la evolución clínica de cada paciente.

“Hasta ahora trabajábamos con revisiones establecidas cada uno o dos años. Con este nuevo modelo, los tiempos de seguimiento se adaptan en función de la situación clínica y de los hallazgos obtenidos en cada endoscopia”, ha señalado Jover. Los intervalos de control pueden variar entre tres meses y dos años, y se determinan según factores como la limpieza de pólipos conseguida, el grado de displasia detectado o la existencia de lesiones residuales.

Doctores del Hospital de Alicante que participan en el estudio europeo / INFORMACIÓN

En evaluación

Como explica la doctora Sandra Baile, “el proyecto busca reducir la incidencia de cáncer colorrectal, duodenal y gástrico, optimizar los recursos endoscópicos y disminuir el número de cirugías agresivas, para priorizar el tratamiento endoscópico cuando sea posible y seguro. Este tipo de estrategias nos permiten avanzar hacia una medicina cada vez más personalizada y adaptada a las necesidades de cada paciente”.

El Consorcio Europeo de Poliposis Adenomatosa Familiar se creó en 2019 y actualmente se encuentra en fase de evaluación prospectiva. Fruto de este trabajo colaborativo ya se han publicado diversos estudios científicos internacionales.

“Hasta ahora trabajábamos con revisiones cada uno o dos años. Con este nuevo modelo, el seguimiento se adaptan en función de los hallazgos en cada endoscopia Doctor Rodrigo Jover

Hasta el momento, el Hospital Doctor Balmis ha incluido en el estudio a 23 pacientes con esta patología, una cifra relevante dada la baja prevalencia de la enfermedad, estimada en un caso por cada 10.000-20.000 habitantes. Esto ha sido posible por contar con una unidad especializada en alto riesgo de cáncer digestivo y también gracias a la implicación del resto de centros de la provincia de Alicante, que han colaborado con la detección y remisión de casos al Hospital Doctor Balmis.

El Curso de Gastroenterología y Hepatología ha reunido a cerca de un centenar de especialistas de toda la provincia de Alicante para abordar algunos de los temas más actuales de la especialidad, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la patología pancreática, los avances en endoscopia, la oncología digestiva o el manejo del carcinoma hepatocelular y la cirrosis, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El proyecto busca reducir la incidencia de cáncer colorrectal, duodenal y gástrico Doctora Sandra Baile

Unidad móvil endoscópica

Coincidiendo con la celebración del curso, este centro ha acogido además la iniciativa Endorunner Road Trip, promovida por Fujifilm y desarrollada entre el 5 y el 7 de mayo.

Se trata de una unidad móvil orientada a acercar la innovación tecnológica y la formación práctica en técnicas endoscópicas avanzadas sin interferir en la actividad asistencial diaria.

La iniciativa ha estado dirigida a reforzar la formación práctica de residentes y especialistas jóvenes de los servicios de Medicina Digestiva y Neumología, además de poner en valor la apuesta del Hospital Doctor Balmis por la innovación, la formación continuada y, en definitiva, la mejora de la atención sanitaria.