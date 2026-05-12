El pregón de las Hogueras, de nuevo sobre un escenario por el cierre de los balcones del Ayuntamiento de Alicante

El Pregón de Hogueras de Alicante, previsto para el viernes 5 de junio, volverá a celebrarse sobre un escenario en la plaza del Ayuntamiento, tal y como ya ocurrió en 2025. Aunque la fachada del consistorio seguirá siendo protagonista, este año el Pregón, que ofrecerá el cantante y compositor alicantino, Adrián Gomis, conocido con el nombre artístico de Funzo, tampoco se pronunciará desde los balcones centrales, cerrados por motivos de seguridad.

El motivo del cambio es el estado de deterioro de la estructura del edificio consistorial, agravado tras la caída de un cascote de grandes dimensiones en octubre de 2024. Desde entonces, el acceso a los balcones se restringió alegando motivo de seguridad aunque, por el momento, no hay sobre la mesa un proyecto de rehabilitación definitivo del edificio. Esta situación ya alteró el Pregón de las Hogueras de 2025 y el lanzamiento de aleluyas durante la Semana Santa, que en 2025 se realizó mediante cañones de confeti durante el Encuentro del Domingo de Resurrección mientras que en 2024 tuvo que celebrarse desde el edificio municipal anexo al Consistorio.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explicó que, pese al cambio, la instalación del escenario permitirá acercar al público al pregonero. "El pregón va a ser en la plaza del Ayuntamiento tal y como se hizo el año pasado, los detalles los estamos cerrando con la Federació de Fogueres y la concejalía de Infraestructuras", apuntó Cutanda. La concejala de Fiestas señaló que este formato permite a los alicantinos sentir "mas cercano" al pregonero y celebró que el cantante Funzo aceptara la misión de pregonar las Hogueras.

Impacto en la Cremà de la Hoguera Oficial

Despejadas las dudas acerca del formato que mantendrá el Pregón de las Hogueras, queda pendiente el impacto que la continuidad de las restricciones tendrá sobre la Cremà de la Hoguera Oficial. El pasado año, la Cremà de la Hoguera Oficial, otro de los momentos más emblemáticos de las Hogueras, también se vio afectada por el cierre de los balcones. El año pasado, ante la imposibilidad de subir a las terrazas, las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, junto a sus damas, iniciaron la Cremà con la traca de la Hoguera infantil y adulta desde el suelo, frente al Ayuntamiento, y posteriormente presenciaron el acto junto a las autoridades desde el interior del Salón Azul.

Este año, aunque el Ayuntamiento no ha confirmado el formato, se espera que la ceremonia pueda seguir un esquema similar.